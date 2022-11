Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați prieteni,

Am văzut că au apărut unele neclarități în legătură cu postarea de ieri (mai jos), legată de confederația dintre Republica Moldova și România cu scopul apărării comune.

Dragi urmăritori ai pagini mele, sunt sigur că unii dintre Dumneavoastră nu ați intrat în esența declarației mele, deși am explicat prin mesajul unui grup de tineri în care au fost nuanțate câteva idei:

„Suntem îngrijorați de inacțiunile guvernării spre asigurarea securității noastre, „devotamentul față de țară fiind sacru” (art. 56 alin (1) din Constituție), iar „cetățenii cărora le sunt încredințate funcțiile publice răspund de îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor ce le revin” (art. 56 alin (2)). Astfel, statul prin instituțiile sale trebuie să asigure protecția cetățenilor, ori aceasta este o îndatorire primordială a fiecărui om aflat la guvernare”.

De asemenea, vreau să punctez în mod prompt că în campania electorală fuseserăm mințiți, astfel, așteptările cetățenilor au rămas zdruncinate de problemele pe care guvernarea nu poate să le soluționeze. Ei ne-au promis că au plan de țară, ei ne-au promis reforme în multe domenii precum cel al justiției, relansarea economiei, crearea locurilor de muncă, asigurarea prosperității. Multe din aceste promisiuni au fost mistuite de realitățile crude pe care războiul le-a amplificat. Naivitatea cu care privesc spre viitor actualii guvernanți este una prea visătoare, pe alocuri arogantă. Vezi Doamne că cetățenii i-au ales și doar ei sunt în drept de a decide viitorul acestei țări în asemenea momente de criză. Ei sunt inapți în a căuta un ministru și pun în funcții cheie în stat oameni care au lucrat contabili la diferite ONG-uri.

Războiul din Ucraina ne-a arătat cât de vulnerabili suntem în fața Moscovei, iar acest lucru trebuie să ne pună pe gânduri și să analizăm ce face guvernarea pentru apărarea și siguranța cetățenilor. Or pe această cale vedem doar mesaje populiste, nici-o strategie de viitor clară de apărare în eventualitatea unor scenarii mai rele. Lucru pe care nu l-au înțeles unii în legătură cu confederația este că reunificarea necesită anumite procese de ordinul dreptului internațional, de negocieri și multe alte subtilități pentru susținerea acestui deziderat, iar asigurarea păcii în regiune poate fi realizabilă într-o formă de confederație dintre Republica Moldova și România cu scopul apărării comune. Aceasta fiind doar o soluție de timp, dar care ne va asigura pacea și liniștea.

Inopinat, am fost acuzat că promovez niște idei comuniste în legătură cu confederația. Bagatela și acuzațiile celora ce mă consideră promotorul unor idei staliniste sunt penibile, or eu mereu am promovat pe toate căile posibile idea reunificării, mai ales în aspect juridic. Nu vreau să sune ca o diatribă, dar eu măcar am adus soluții clare, ce ne pot asigura pacea la moment și ulterior Unificarea mult dorită și spre care cu toții tindem. Această confederație cu scopul apărării comune, nu trebuie văzută ca un proces al federalizării națiunii române, confederația vine să asigure pacea și stabilitatea în Republica Moldova, iar pe viitor va creea condiții prielnice pentru unificarea românilor într-un singur stat național, unitar și indivizibil.

Decât să criticăm pe Facebook, ar fi mai bine să facem ceva concret, de ex. promovarea apelului celor 101 deputați din primul parlament al Republicii Moldova, apel semnat și de alte personalități notorii prin care cerem Unirea Republicii Moldova cu România. Pe această cale ce faceți ? Mie nu-mi place vacarmul declarațiilor ce nu au un temei clar. Decât să criticăm aiurea, mai bine să ne unim în jurul unor idei ce pot cu adevărat să salveze această palmă de pământ, trebuie să fim mai centrifugi și să nu fim atât de nerozi.

PS mesajul unui grup de tineri:

„Facem o analogie cu cele întâmplate în 1918, când Basarabia fusese sub pericolul bolșevizării, și vedem ca pe un exemplu decizia Sfatului Țării de a cere Majestății Sale Regelui Ferdinand și guvernului român ajutor pentru propășirea situației din Basarabia, pentru chemarea armatei române spre a pune la adăpost populația civilă și a asigura securitatea în regiune. Astfel, fiind realizată prima etapă a Unirii Basarabiei cu Regatul România.

Vedem oportună crearea unei confederații dintre Moldova și România, propusă de un grup de deputați din primul Parlament al Republicii Moldova. Pe această cale repetându-se scenariul din 1918, vom asigura securitatea cetățenilor și nu vom permite dezlănțuirea acțiunilor ce au ca scop destabilizarea țării.”

În legătură cu cele întâmplate astăzi în Polonia și mai ales, atacul Rusiei asupra Ucrainei cu mai multe rachete care ne-au afectat direct, lăsându-ne cu cca 50% deficit de electricitate, reiterez necesitatea adoptării unei hotărâri prin care să fie creată o confederație dintre Republica Moldova și România cu scopul apărării comune.

În această zi, cu toții am văzut că Rusia a încălcat a mia oară dreptul internațional. Rușii nu s-au oprit doar la Ucraina și Republica Moldova, dar încearcă nervii Poloniei și a alianței Nord-Atlantice. Răspunsul trebuie să fie unul prompt. Politica conciliatoristă în cazul respectiv va ridica poftele rușilor, aducându-le la fileu Ucraina și Basarabia la pachet..

Pe această cale republic mesajul unui grup de tineri și apelul pe care l-am semnat, în care am adus argumentele juridice pentru crearea unei Confederații dintre Republica Moldova și România.

Mesaj din partea unui grup de tineri:

În acest context, Apelul Reunificării, publicat la 9 mai 2022 rămâne pe ordinea de zi, însă dat fiind pericolul iminent al agresorului, confederația cu scopul apărării naționale comune nu poate fi amânată, altminteri vom fi mereu în vizorul Moscovei, iar acțiunile din ultimele săptămâni din parte Rusiei ne demonstrează acest lucru. Pe această undă de idei republicăm apelul din 6 iulie 2022.

A P E L

Către:

Domnului Klaus Werner IOHANNIS,

Președintele României,

Comandantul Forțelor Armate,

Președintele Consiliului Suprem

de Apărare a Țării

Doamnei Alina GORGHIU, Președinte

interimar al Senatului României,

Domnului Ion-Marcel CIOLACU,

Președintele Camerei Deputaților

Domnului Nicolae Ionel CIUCĂ,

Prim-ministrul Guvernului României

Doamnei Maia SANDU,

Președintele Republicii Moldova, Comandantul

Suprem al Forțelor Armate, Președintele

Consiliului Suprem de Securitate

Domnului Igor GROSU,

Președintele Parlamentului Republicii Moldova

Doamnei Natalia GAVRILIȚA,

Prim-ministrul Guvernului Republicii Moldova

Pornind de la:

Dreptul la viață ca unul dintre drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului, ca valori supreme și garantate constituțional (Art.1 alin.(3) din Constituția României și a Republicii Moldova;

Experiența istorică în conformitate cu care doar apărarea comună împotriva agresorului poate asigura securitatea personală și națională;

Escaladarea războiului de agresiune a Federației Ruse împotriva statului suveran și independent, vecin cu noi, fapt ce pune în pericol securitatea noastră națională;

Și luând în considerare că România este stat membru cu drepturi depline ale Uniunii Europene, iar Republica Moldova cu statut de candidat în membru al Uniunii Europene;

În conformitate cu normele dreptului internațional la care ambele state sunt membre,

Considerăm oportun și imperios în scopul apărării comune și asigurării securității naționale de a constitui o confederație a României și Republicii Moldova pe baza următoarelor principii

științifico-practice:

„Confederaţia” reprezintă o uniune, o asociaţie a două sau mai multe state suverane şi independente constituită în vederea „apărării unor interese comune privind securitatea internaţională sau propăşirea lor economică” [Drăganu Tudor. Drept constituţional …, p.225]. Sau într-o altă opinie statele care formează confederaţia „urmăresc realizarea unor scopuri

comune economice, financiare, politice, de apărare etc.” [Muraru Ioan, Tănăsescu Elena Simina. Drept constituţional şi instituţii politice. Ed. a 14-a, rev. Bucureşti: Editura CH Beck, 2011-2013,

p.70].

Confederaţia are la bază un acord denumit „tratat” – asupra anumitor principii după care să se călăuzească şi îşi creează un organism comun, format din delegaţi ai statelor membre. Acest organism numit în mod obişnuit „dietă” nu este un organ legislativ ci numai o adunare, în cadrul căruia deciziile se adoptă în consens şi devin obligatorii trebuie „să fie adoptate de organul competent al fiecărui stat particular” [Drăganu Tudor. Drept constituţional …, p.225].

Astfel, tratatul care stă la baza confederaţiei „nu dă naştere unui stat nou, căci organele confederaţiei nu au o putere de comandă propriu-zisă, ci constituie o simplă ligă de state, o alianţă, şi respectiv, au oricând dreptul de a se retrage din ea” [Drăganu Tudor. Drept constituţional …, p.225].

Pe această cale Confederația va garanta dreptul la viață prin asigurarea securității naționale comune. Mai mult decât argumentele invocate, aceste state au în comun identitatea naţională, lingvistică, istorică şi aspiraţiile general umane.

Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!!!

Alexandru Arseni

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!