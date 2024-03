negociază dur cu PNL și PSD, dar a impus o condiție ‘specială'(Surse)

Una dintre marile mize ale coaliției a devenit Primăria Arad. În prezent, primarul Călin Bibarț este la PNL, dar negociază în paralel și o posibilă trecere la PSD. Surse din PSD și PNL ne-au precizat că Bibarț ar fi pus o ”condiție specială” pentru a-și alege partidul.

Conform acestor surse, Bibarț vrea un loc ”călduț și foarte bănos” pentru soția sa, un post de importanță mare la nivel național. Se pare că cei de la PNL și-au cam epuizat ”locurile călduțe”. În schimb, cei de la PSD ar fi dispuși să-i ofere lui Bibarț inclusiv ”premiul” pentru soția sa.

Mai mult, Bibarț are promisiunea celor de la PSD că în cazul în care va trece la ei, va deveni liderul PSD Arad și va avea mână liberă să-și aleagă consilierii. La PNL, primarul nu are această opțiune, iar din acest motiv s-a plâns inclusiv public.

Primarul nu neagă negocierile cu PSD

Într-un interviu acordat Aradon, Călin Bibarț a explicat că el este nevoit să ia în considerare toate opțiunile, inclusiv să plece de la PNL la PSD.

”În primul rând, eu sunt obligat să iau în calcul toate opțiunile politice posibile, astfel încât Aradul să aibă doar de câștigat. Asta este cel mai important! Să pun în aplicare o administrație eficientă, în interesul arădenilor. Să asigur cadrul de dezvoltare a orașului. Și orice opțiune care poate folosi la aceasta este din punctul meu de vedere una corectă!

Politica este doar calea prin care putem asigura buna guvernare la nivel local. Politica este doar un mijloc, nu un scop. Așadar, îmi voi adapta și eu acest mijloc și voi lua acea decizie politică personală care va fi bună pentru Arad. Arădenii merită să beneficieze de decizii bine cântărite în prealabil, nu luate, repet, la presiunea unui partid sau lider politic.”, a spus Bibarț.

Nemulțumit de cei de la PNL

Călin Bibarț și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul că nu este liderul PNL Arad și nu-și poate construi echipa de consilieri locali.

”Vă reamintesc că am semnalat în repetate rânduri, cu fiecare ocazie, atât conducerii locale a partidului cât și celei centrale, că este cât se poate de logic și normal ca primarul să-și contureze singur echipa de consilieri din Consiliul Local cu care să se prezinte în fața alegătorilor. Iar acest lucru este necesar pentru ca după ce vor fi aleși să poată pune în aplicare politica administrativă. De altfel, acest lucru se întâmplă în orice altă parte a țării, mai puțin la Arad. Ba mai mult, în majoritatea cazurilor primarul, mai ales când este „locomotivă” și este cel care aduce cele mai multe voturi, conduce și organizația locală de partid. Ceea ce se întâmplă în toate organizațiile de partid, ale PNL sau PSD, din toată țara, mai puțin la Arad.

Poate fi o „încăpățânare”, dacă așa doriți să-i spuneți, dar este o „încăpățânare” în interesul arădenilor, nu o ambiție personală. Ca să înțelegeți de ce țin atât de mult de acest lucru, am să vă dau doar două exemple din actualul mandat. V-aș aduce aminte că în ultimele 6 luni prețul la apă aproape s-a dublat în Arad. Acest lucru s-a întâmplat prin votul consilierilor locali din partea majorității politice din Consiliu. Aceasta în condițiile în care eu nu am fost de acord cu acele majorări, și astfel vocea primarului nu a fost ascultată. Cam în aceeași manieră, acum un an în Consiliul Local s-a votat branșarea la canalizarea din Grădiște a comunei Livada, deși tot eu am spus că nu sunt de acord. Și am dat și explicații, cred eu suficient de clare, spunând că la o cantitate mai mare de precipitații locuitorii din Grădiște vor avea de suferit. Credeți că au contat opiniile mele? Evident nu, deoarece consilierii au urmat alte indicații. Ceea ce se uită și am să o spun ori de câte ori am ocazia este faptul că eu, în calitate de primar al Aradului, trebuie să apăr interesele arădenilor. Ale arădenilor, repet, și ale nimănui altuia!

V-am dat doar două exemple pentru a înțelege că nu e o simplă „încăpățânare” a mea, ci că este un lucru cât se poate de normal într-o democrație ca eu să am posibilitatea să aduc în fața oamenilor în vederea votului acei oameni care să formeze echipa de consilieri, fiindcă și eu, și ei suntem aleși de către arădeni.

Și încă ceva: un primar are un întreg aparat tehnic și de experți în spate, care lucrează zi de zi la Primărie, care cunosc foarte bine problemele si care identifică soluții pentru cetățeni. Atunci cand spuneam anterior ca nu au contat opiniile mele, de fapt nu au contat opiniile unui întreg aparat tehnic și de specialitate, pentru că niște consilierii locali, din rațiuni politice, sau partizane, au decis altceva. Uitați-vă la reacțiile oamenilor de pe rețelele sociale. Oamenii se raportează direct la cel ales, adică la primar, și e normal ca el să fie cel care să aibă o echipă alături cu care să poată lucra în armonie și strict pentru interesele arădenilor.”, a mai spus Bibarț.