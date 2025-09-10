Nepal în haos: premierul demisionează, străzile sub control militar

Nepalul trăiește cel mai grav șoc politic din ultimele decenii, după ce protestele izbucnite în urma interdicției rețelelor sociale au dus la demisia premierului K.P. Sharma Oli. Decizia de a bloca 26 de platforme, printre care Facebook, Instagram și YouTube, a scos mii de tineri în stradă. Mișcarea generației Gen Z s-a transformat rapid într-o explozie de furie națională, cu violențe devastatoare și pierderi omenești.

Bilanțul tragic confirmat până acum indică cel puțin 19 morți și peste 300 de răniți. Clădiri guvernamentale, inclusiv reședința premierului și Parlamentul, au fost incendiate, iar o parte din miniștri au fugit sub protecția armatei. Într-un episod care a șocat opinia publică, ministrul de Finanțe a fost urmărit de protestatari și forțat să se arunce într-un râu pentru a-și salva viața, imaginile devenind virale pe internet.

Autoritățile au impus curfew în Kathmandu, Bhaktapur și alte orașe, restricționând circulația pe timp de noapte, dar măsura a fost sfidată de mulțimi. Armata a fost scoasă pe străzi, iar aeroportul internațional Tribhuvan a intrat sub control militar, mai multe zboruri fiind deviate către India. Cu toate acestea, protestele nu dau semne de retragere, iar populația continuă să ceară schimbări fundamentale.

Sub presiunea străzii și a criticilor internaționale, guvernul a ridicat interdicția asupra platformelor sociale și a anunțat o anchetă privind violențele. Mai mulți miniștri, printre care cei ai Internelor, Agriculturii și Sănătății, și-au depus demisia, în timp ce președintele Ram Chandra Poudel a lansat negocieri cu liderii protestatarilor. Totuși, mesajul străzii e clar: nu este suficientă o simplă schimbare de premier, ci o reformă profundă a statului.

Situația rămâne extrem de volatilă, iar observatorii avertizează că protestele conduse de tineri nu se vor stinge ușor. Nepalul se află la o răscruce istorică – fie reușește să răspundă cerințelor de libertate și justiție, fie riscă să alunece într-o criză politică și socială de proporții.