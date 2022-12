Niciun rezultat! Ignatiev despre negocierile de la OSCE: Nu am rezolvat nicio problemă

După negocierile în formatul 1+1 de la Chișinăul la OSCE, pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Igantiev a declarat că nu s-a ajuns la vreo înțelegere, scrie Realitatea.md.

Potrivit pretinsului ministru de Externe de la Tiraspol, s-a convenit pentru o nouă întâlnire până la sfârșitul anului, dar deja în regiunea separatistă.

„Nu am rezolvat nicio problemă. Detailat am abordat problema importului de medicamente. Or, rezolvarea e foarte simplă. Modelul elaborat de partea moldovenească trebuie doar implementat”, a punctat Ignatiev.

Referindu-se la livrările de energie electrică de către centrala de la Cuciurgan, Ignatiev a precizat că: „Reprezentanții grupului economic cu omologii din Republica Moldova au discutat această problemă. Separat de reprezentanții politici ne-am înțeles să vorbim, pentru ca discuția să fie mai eficientă și productivă”.

Vă amintim că, Centrala de la Cuciurgan a sistat livrările de curent către Republica Moldova după ce Gazprom a redus livrările de gaz. În consecință Chișinăul s-a reorientat către piața din România. Or, prețul mediu de achiziție este de 230 euro MW/h, în timp ce lumina de la Cuciurgan costa 77 USD mW/h.

La începutul lunii octombrie, Gazprom a anunțat că reduce livrările de gaz către Republica Moldova la 5,7 mil. metri cubi/zi, respectiv Chișinăul trimite 2,3 mil. metri cubi în stânga Nistrului, iar restul sunt destinați malului drept.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!