Nicolae Eșanu reacționează la posibila excludere a PPDA din procesul de distribuire a mandatelor: „Descalificarea unui concurent electoral nu este justificată. Un precedent periculos pentru democrație”

Juristul Nicolae Eșanu îndeamnă societatea și presa să dea dovadă de echilibru și să ceară dovezi clare înainte de adoptarea unor decizii radicale.

Fostul viceministru al Justiției, Nicolae Eșanu, și-a exprimat public îngrijorarea față de lipsa de reacție din partea societății civile și a presei în contextul informațiilor privind o posibilă excludere a Platformei Demnitate și Adevăr (PPDA) de la distribuirea mandatelor în urma alegerilor. Într-o postare pe rețelele sociale, Eșanu afirmă că nu există, cel puțin până în prezent, dovezi publice clare care să justifice o asemenea măsură drastică.

„Nu cunosc detalii și nu știu dacă PPDA a comis abateri care ar justifica o eventuală decizie de a fi exclus de la distribuirea mandatelor și nu am văzut ca în spațiul public să circule informații despre aceasta”, a scris Eșanu, subliniind că în lipsa unor probe concludente, descalificarea unui concurent electoral nu poate fi considerată justificată.

Juristul atrage atenția asupra unui risc major: tăcerea celor care nu simpatizează cu PPDA sau sprijină actuala guvernare poate crea un precedent periculos pentru democrație.

„Nu mă aștept ca cineva să facă scut în jurul PPDA. Însă cred că orice persoană care vrea să trăiască într-un stat în care se respectă drepturile și libertățile fundamentale are obligația morală de a chema la prudență”, a declarat Eșanu.

Acesta avertizează că o eventuală decizie de excludere trebuie luată doar în baza unor dovezi clare privind comiterea unor încălcări grave care au influențat efectiv rezultatul alegerilor – nu în baza unor supoziții sau acuzații neprobate.

„Informațiile despre finanțarea din surse obscure a unor conturi care au făcut propagandă pentru PPDA categoric nu pot justifica descalificarea. Pe lângă faptul că nu am văzut dovezi că aceste fapte au fost comise de concurentul electoral, nu văd cum se va face dovada că acestea au influențat rezultatul alegerilor”, a adăugat Eșanu.

În final, el reiterează un principiu esențial pentru democrație: drepturile nu pot fi apărate selectiv.

„Nu avem absolut nicio șansă să fie respectate drepturile noastre, dacă nu luptăm pentru respectarea drepturilor celor care nu ne plac”, a conchis Nicolae Eșanu.