Nicu Popescu este îngrijorat de situația de la centrala Zaporojie: „Transformarea celei mai mari centrale nucleare din Europa într-un teatru de război comportă riscuri de scurgeri catastrofale de radiații”

Ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova a lansat un mesaj public în care își manifestă îngrijorarea pentru atacurile din ultimele zile la cea mai mare centrală nucleară din Europa – Zaporojie. Nicu Popesc reiterează necesitatea retragerii militarilor ruși din regiune și accesul experților pentru evaluarea situației, transmite Agora.md.

„Suntem foarte îngrijorați de atacurile repetate din ultimele zile în apropierea centralei nucleare din Zaporojie. Transformarea celei mai mari centrale nucleare din Europa într-un teatru de război comportă riscuri de scurgeri catastrofale de radiații. Trupele ruse trebuie să se retragă și să permită acces imediat experților Agenției Internaționale pentru Energie Atomică”, scrie într-un mesaj oficial Popescu, pe pagina sa de Twitter.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) August 14, 2022