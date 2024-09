Noua campanie de vaccinare antigripală: Ce trebuie să știi?

Vaccinul gripal a ajuns deja în farmacii, în două variante injectabile, iar prețurile au fost stabilite pentru cei care achită integral. În timp ce varianta intranazală pentru copii este încă așteptată, cu cantități limitate disponibile, farmaciile oferă acum opțiuni pentru adulți și copii. Beatrice Speteanu, farmacist și membru AFTAP, recomandă începerea vaccinării în septembrie pentru copiii care necesită două doze și pentru populația generală în luna octombrie. Dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie al Societății Naționale de Medicină a Familiei, subliniază importanța vaccinării timpurii pentru a asigura protecția înainte de sezonul gripal de vârf. În plus, diverse categorii de persoane beneficiază de compensare integrală sau parțială, în funcție de vârstă și condiții medicale, informează news.ro.

„În farmacie deja am primit primele variante de vaccin gripal, cel care este administrat prin injecţie, pentru adulţi şi pentru copii, două variante momentan, cu tulpinile din anul acesta, Vaxigrip şi Influvac. Aşteptăm să vină şi varianta intranazală pentru copii. Reţete şi cereri deja au început să vină, din păcate majoritatea părinţilor încă îl aşteaptă pe cel intranazal care va fi într-o cantitate limitată cum este în fiecare an. Vaxigrip are preţ impus de 68 de lei, influvac, preţ impus, 64,48 lei. Fluenzul ( vaccinul intranazal pentru copii) va fi puţin mai scump, pe la 124 de lei, dar acolo fiind pentru copii majoritatea îl vor lua în regim compensat 100%. Vaccinarea se poate face deja de doi ani inclusiv în farmacii, există farmacişti vaccinatori. Avantajele sunt că nu se pierde lanţul de frig, odată ce vine vaccinul în farmacie, pacientul vine cu reţetă fie compensată, fie la liber, se aşteaptă cele 20 de minute cât este scos afară la temperatura normală, să poată să fie administrat, astfel nu există riscul ca acel vaccin să fie transportat în condiţii care nu sunt optime şi de asemenea este mult mai uşor pentru pacient să vină să aleagă o farmacie unde se poate vaccina,să-i fie mai la îndemână, în intervalul lui orar”, a precizat Beatrice Speteanu. Persoanele care primesc gratuit vaccinul Cine primeşte vaccinul antigripal gratuit în România: copiii cu vârsta de la 6 luni până la 18 ani, gravidele, persoanele care au vârsta de peste 45 de ani şi suferă de diferite boli cronice. De asemenea vaccinul antigripal este gratuit şi pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, chiar dacă nu au afecţiuni medicale. În cazul celor cu vârsta de peste 45 de ani şi mai mică de 65 de ani care nu suferă de nicio boală şi vor să se imunizeze vaccinul este compensat 50%. „Pacientul se prezintă doar cu reţeta compensată sau gratuită în farmacie şi ridică vaccinul. Avantajele pentru reţetele pentru copii sunt că nu necesită nici cardul de sănătate, medicii pediatri de obicei trimit reţetele pdf părinţilor, care vin cu ele în farmacie, le printăm şi astfel este totul mult mai uşor, astfel încât să permită accesul tuturor la vaccinare. Cel mai sigur moment este acum, deoarece inclusiv pentru copii, de abia au început să intre în colectivitate, acum vor apărea tot felul de viroze, şi nu ne referim neapărat la cele cauzate de virusul gripal, astfel încât se va amâna foarte târziu vaccinarea. Copilul trebuie să fie sănătos în momentul vaccinării, cel mai propice moment este acum, când nu există viroze, suntem sănătoşi. Dacă perioada gripală se va depăşi şi va continua în februarie martie, poate să fie neceaară încă o doză, dar acum este momentul optim”, a explicat Beatrice Speteanu, farmacist ]n Capitală şi preşedinte AFTAP.

Dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei a explicat pentru News.ro că deja a început campania de vaccinare antigripală şi că, aşa cum recomandă experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în luna septembrie ar trebui imunizaţi copiii care fac pentru prima dată în viaţă vaccinul, astfel încât protecţia să fie obţinută până la finalul lunii viitoare. Populaţia generală poate face vaccinul în luna octombrie, cea mai accesibilă variantă fiind prin cabinetele medicilor de familie, spune medicul. „Deja există vaccinuri în farmacii în acest moment şi deja campania de vaccinare a început. În luna septembrie este de preferat să începem vaccinarea cu acei copii care necesită 2 doze, adică este vorba despre copiii între 6 luni şi 8 ani care primesc pentru prima dată în viaţă vaccinul gripal, şi atunci protecţia în cazul acestora se obţine după acea a doua doză.

Recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii este ca protecţia să fie obţinută până la sfârşitul lunii octombrie, acestea sunt termenele pe care ni le propunem, astfel ca la momentul apariţiei primelor cazuri de gripă care se întâmplă de obicei în noiembrie – decembrie protecţia să existe. Foarte important este ca populaţia generală de preferat în luna octombrie să primească vaccinul gripal. Sigur că asta înseamnă o aglomeraţie destul de importantă la cabinetele noastre de medicină de familie,însă având experienţa anilor precedenţi probabil că vom reuşi să manageriem acest lucru. Campania de vaccinare trebuie să continue pe tot parcursul sezonului gripal. Adică cei care nu pot fi vaccinaţi în octombrie se vor putea vaccina şi în noiembrie, decembrie şi mai departe, ianuarie, februarie, dar cu cât ne îndepărtăm de momentul debutului sezonului gripal cu atât eficacitatea vaccinului va fi mai scăzută deoarece este posibil să te îmbolnăveşti înainte de a primi vaccinul. În acest moment cea mai accesibilă variantă este prin cabinetele medicilor de familie, aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată, într-adevăr există şi posibilitatea de vaccinare în farmacii, dar pentru vaccinurile cumpărate, adică o persoană care îşi cumpără vaccinul şi nu primeşte o reţetă compensată. Farmaciile care sunt înrolate în acest program sunt totuşi destul de limitate, dar există”, a spus Dr.Gindrovel Dumitra. În cazul în care imunizarea se face în farmacii, farmacistul vaccinator trebuie să raporteze vaccinul în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări, pentru a se cunoaşte acoperirea vaccinală cât mai concret. Raportarea este foarte importantă şi din alte considerente, spune coordonatorul Grupului de Vaccinologie din SNMF. „Un lucru foarte important pentru acest sezon este ca vaccinatorul să raporteze vaccinul în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări. De ce este important, pentru că am observat în sezonul precedent că aveam o discrepanţă între numărul de doze eliberate şi numărul de doze înregistrate în Registru, fapt care creează să zicem premizele unei acoperiri vaccinale considerate mai reduse dar de fapt ea este ceva mai ridicată. Şi mai este încă un element foarte important, acela că nu vom şti niciodată care este statusul unei persoane, dacă este sau nu vaccinată. În situaţia aceasta, inclusiv consideraţiile clinice în caz de boală pot fi diferite sau adaptate astfel încât pacientul respectiv să nu ajungă în situaţia de a avea complicaţii din cauza gripei, respectiv să nu se interneze în spital. Nu este prea devreme să-l facem, perioada optimă este luna octombrie, da, putem prescrie reţetele acum, dar vaccinarea să o facem undeva în luna octombrie. De ce? Pentru că mai există încă un aspect foarte important. Vârful de sezon în România este undeva în lunile ianuarie, februarie, martie, poate chiar aprilie, şi avem nevoie de o protecţie care să dureze până la momentul respectiv”, a precizat medicul. Protecţia dată de vaccin. De ce anume depinde aceasta? „Este, fără discuţie, variabilă. Eu evit să dau o cifră, pentru că protecţia este considerată raportată la un obiectiv specific. De exemplu, dacă mă întrebaţi cât persistă anticorpii, e demonstrat că acest lucru e undeva în jurul a 12 luni. Dar protecţia împotriva infecţiei, împotriva formelor severe sau împotriva decesului comportă valori diferite şi este variabilă de la an la an şi mai este dependentă de încă un lucru, foarte important, şi anume capacitatea virusului de a se transforma în cursul unei epidemii, astfel încât, da, vom avea un număr mai mare de cazuri undeva în primăvară şi inclusiv la persoane vaccinate însă formele nu vor fi severe”, a explicat Dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie şi coordonatorul Grupului de Vaccinologie al SNMF.

