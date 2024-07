‘Numărul angajaţilor din sistemul sanitar a scăzut cu 1.600’

USR îl acuză pe ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, că în cei trei ani de mandat “nu a rezolvat niciuna din problemele” sistemului sanitar, printre care se numără şi “criza” de personal, conform Agerpres.

Uniunea Salvaţi România solicită “demiterea de urgenţă” a ministrului, menţionând că, la şase luni de când Guvernul se “lăuda că rezolvă criza de personal din sistemul public de sănătate”, aceasta nu doar că nu a fost soluţionată, ci s-a acutizat. “Ori de câte ori au fost acuzaţi că nu au făcut nicio reformă a administraţiei publice centrale şi locale, aşa cum au promis public, PSD şi PNL au răspuns că au angajat în spitale, că au rezolvat criza din Sănătate. În realitate, numărul angajaţilor din sistemul sanitar a scăzut. În mandatul lui Ciolacu a scăzut cu peste 1.600 de persoane. Deficitul estimat de sindicate este de vreo 20.000 de asistente medicale şi personal medical auxiliar şi vreo 6.000 de medici. Şi nu avem perspective să se schimbe în bine prea curând, dacă ne uităm că ultimul memorandum din guvern viza angajarea a 706 medici şi 746 de asistente medicale, plus încă vreo 470 de posturi pentru personalul medical auxiliar”, a declarat medicul Adrian Wiener, deputat USR. Problema banilor Conform USR, deşi taxele nou-introduse au majorat cu 37% încasările din contribuţiile de asigurări de sănătate, “s-a adâncit deficitul” fondului din care este finanţat sistemul sanitar, deficit care ar fi depăşit 3,4 miliarde de lei în primele cinci luni din 2024.

“Statul nu are bani nici pentru spitale, nici pentru programele naţionale, nici pentru medicina prespitalicească. Cea mai recentă dovadă în acest sens o reprezintă cei 50 de bani pe care Rafila şi Ciolacu i-au dat suplimentar, în trimestrul IV al anului 2024, medicilor din ambulatoriu, cu mult sub ceea ar avea aceştia nevoie şi ceea ce li s-a promis”, se arată în comunicat. Deputata USR Diana Stoica l-a acuzat pe ministrul Rafila că “vrea musai să controleze sistemul de urgenţă, unul dintre puţinele lucruri care funcţionează în sănătate, la standarde relativ asemănătoare în toată ţara”.

“Dincolo de nedreptatea faţă de munca unor oameni, contează că vor avea de suferit medici şi pacienţi. E de ajuns! Rafila trebuie să plece acasă”, a adăugat Diana Stoica, membră a Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaţilor. Fondurile PNRR Conform USR, în mandatul lui Rafila, România ar fi pierdut 740 de milioane de euro din PNRR pentru sistemul sanitar. “A avut însă grijă ministrul Rafila să modifice mecanismul de feedback al pacientului, implementat de Vlad Voiculescu în 2016, astfel încât să bage sub preş gunoiul din sistemul sanitar. Aceasta după ce, în noiembrie 2023, PSD şi PNL au votat în bloc în Parlament împotriva unui proiect al USR care stabilea că managerii spitalelor să răspundă pentru neregulile sesizate de pacienţi prin mecanismul de feedback. Şi, ca o ultimă dovadă a lipsei totale de performanţă a ministrului Rafila, până şi actualizarea listei medicamentelor care pot influenţa rezultatele drugtestelor îi ia acestuia mai bine de două luni. Lista actualizată va fi ‘probabil’ gata prin septembrie încolo, ne linişteşte ministrul mereu preocupat de consultanţă pe milioane de euro şi de excursii de lux”, se mai arată în comunicat.

