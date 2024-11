Numire ȘOC al lui Trump

Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, l-a nominalizat pe medicul chirurg și scriitorul Martin Makary la conducerea Administrației americane pentru alimente și medicamente (FDA), cea mai influentă autoritate de reglementare a medicamentelor din lume, cu un buget de peste 7 miliarde de dolari. FDA reglementează medicamentele de uz uman și veterinar, dispozitivele medicale și vaccinurile, aprobând noi tratamente și asigurându-se că acestea sunt sigure și eficiente înainte de a intra pe cea mai mare și mai profitabilă piață de asistență medicală din lume, relatează Reuters citat de Rador Radio România.

Agenția este, de asemenea, responsabilă de standardele de siguranță pentru alimente, tutun și produse cosmetice. Martin Makary este medic la Spitalul Johns Hopkins din Baltimore, a cărui cea mai recentă carte, “Blind Spots: When Medicine Gets It Wrong and What It Means for Our Health” (“Unghiuri moarte: Când medicina greșește și ce înseamnă asta pentru sănătatea noastră”), a fost publicată în septembrie.

În interviurile de lansare a cărții, el s-a pronunțat împotriva a ceea ce a numit „supratratament masiv” în SUA – „o epidemie de îngrijire inadecvată”. Într-o declarație în care și-a anunțat alegerea vineri, Donald Trump a spus că Martin Makary era necesar „pentru a corecta cursul și a reorienta agenția”. Donald Trump a adăugat că este încrezător că Martin Makary va „reduce birocrația de la agenție pentru a se asigura că americanii beneficiază de tratamentele și vindecările medicale pe care le merită”.

În “Wall Street Journal”, el și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o serie de probleme de sănătate publică apărute în timpul pandemiei de COVID-19, subliniind protecția primită de la imunitatea naturală și opunându-se mandatelor de vaccinare anti-COVID pentru publicul larg.

Martin Makary va raporta lui Robert F. Kennedy Jr., ales de Donald Trump pentru a conduce Departamentul de Sănătate și Servicii Umane, dacă va fi confirmat de Senat. Robert F. Kennedy, un avocat și activist de mediu care a răspândit informații eronate cu privire la vaccinuri, a promis să acţioneze pentru a pune capăt bolilor cronice, pentru a curăța corupția și a oferi americanilor informaţiile de care au nevoie pentru a lua decizii corecte cu privire la sănătatea lor. În calitate de medic, Martin Makary a fost unul dintre co-dezvoltatorii listei de verificare a operațiilor, o rutină pentru chirurgi care a îmbunătățit rezultatele intervențiilor chirurgicale și care a fost răspândită în întreaga lume de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

l a pledat pentru reexaminarea utilizării tratamentului de substituție hormonală la femeile aflate la menopauză, pentru reducerea utilizării excesive a antibioticelor și pentru reforma învățământului medical. Martin Makary, care locuiește în Baltimore, a fost, de asemenea, consilier al grupului de reflecție conservator din domeniul sănătății din Washington, Paragon Health Institute. Martin Makary îi va succeda doctorului Robert Califf, cardiolog și cercetător care a deținut anterior funcția de comisar al FDA în cadrul administrației Obama.

În cel de-al doilea mandat al său, sub președinția lui Joe Biden, Robert Califf a modernizat procesele de operațiuni și inspecții alimentare ale agenției și a încercat să combată dezinformarea.