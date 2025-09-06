Olesea Stamate cere modificarea legii privind achizițiile în numerar

Candidatul independent la funcția de deputat în Parlament, Olesea Stamate, cere revizuirea prevederilor legii privind achizițiile în numerar.

Într-un scurt filmuleț postat pe pagina sa de Facebook, Stamate menționează că unii moldovenii care au lucrat mulți ani peste hotare și vor să-și cumpere o locuință întâmpină greutăți atunci când este necesar să demonstreze proveniența banilor

„Eu știu că atunci când s-a aprobat legea, argumentul Guvernului a fost că noi ne aliniem la directivele Uniunii Europene. Înțeleg că este nevoie de mai multă transparență și că trebuie să avem transparență financiară, este corect, însă, trebuie să ținem cont de condițiile și de realitățile Republicii Moldova. Faptul că mulți dintre moldoveni au lucrat și lucrează peste hotare și, probabil, nu de fiecare dată le este facil și simplu să obțină acele date de la angajator care să demonstreze că au putut să acumuleze pe parcursul ultimelor zece ani o sumă de 70.000 euro ca să poată procura un apartament în Chișinău”, a declarat candidatul la parlamentare.

Stamate a mai menționat că din cauza noilor prevederi, unii cetățeni au fost nevoiți să ia credite de la bancă, deși aveau suma necesară pentru a procura imobilul.

„Din ceea ce am discutat cu alte persoane, care au încercat să facă o achiziție, mi-au spus că s-au cramponat în tot felul de blocaje – unele bănci au zis că acceptă dovada venitului doar pentru ultimii trei ani. Deci dacă în ultimii trei ani nu puteți să demonstrați ca ați câștigat acei 70.000 euro, atunci nu vă putem accepta. Respectiv, tot ce este mai vechi de trei ani, nu se acceptă. Aceste impedimente i-au făcut pe unii să ia credit de la bancă ca să-și poată procura un imobil și din banii pe care oricum îi aveau strânși, să plătească și creditul și ratele”, a subliniat Olesea Stamate.

În cele din urmă, parlamentara a cerut revizuirea prevederilor legii privind achizițiile în numerar, astfel încât, pe de o parte, să se respecte transparența financiară, pe de altă parte, să nu se blocheze posibilitățile cetățenilor care vor să investească în anumite proprietăți în Republica Moldova.