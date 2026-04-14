Orheiul Vechi, plin de turiști în perioada sărbătorilor pascale

După ce au petrecut prima zi de Paște alături de familie, mulți oameni au ales, în a doua zi de sărbătoare, să iasă la plimbare prin locurile pitorești din R. Moldova. Unul dintre cele mai căutate locuri a fost Orheiul Vechi, unde vizitatorii au ajuns împreună cu rudele și prietenii, au trecut pe la mănăstiri, apoi au făcut popas la restaurante și pensiuni din zonă.

După plimbările prin complexul cultural-natural Orheiul Vechi și după vizitele la mănăstiri, mulți turiști s-au oprit la restaurantele din localitate, unde gazdele i-au întâmpinat cu bucate tradiționale și programe artistice.

Printre vizitatori s-a aflat și o familie revenită pentru câteva zile din străinătate, care a ales să petreacă sărbătorile acasă și să ajungă la Orheiul Vechi pentru o ieșire în familie.

Reprezentanții localurilor din zonă spun că, în zilele de sărbătoare, numărul clienților crește semnificativ, iar cererea este mare. Potrivit acestora, au fost multe apeluri și rezervări, iar în a doua și a treia zi de Paște, oamenii aleg de obicei preparate tradiționale, precum borșul scăzut, zeama și borșul roșu.

La o pensiune din satul Trebujeni, turiștii au avut parte și de activități specifice sărbătorilor pascale. Aceștia au învățat tehnici de încondeiere a ouălor, sub îndrumarea unui meșter popular.

Organizatorii atelierului au explicat că, pentru a putea fi încondeiate, ouăle trebuie să fie goale în interior. Modelul este desenat cu ceară pentru ca anumite porțiuni să rămână albe, iar la final ceara este îndepărtată, după ce vopseaua a colorat restul suprafeței.

Administratorii pensiunii spun că, după aglomerația din zilele de sărbătoare, atmosfera a devenit mai liniștită. În perioada Paștelui, pensiunea a găzduit mai mulți oaspeți, majoritatea veniți din România, iar gazdele au încercat să le ofere o atmosferă caldă, apropiată de cea de familie. Totodată, aceștia au participat împreună cu oaspeții și la sfințirea bucatelor pascale.