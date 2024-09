paiele din hârtie sunt mult mai dăunătoare decât cele din plastic / Conțin substanțe chimice (studiu)

Cercetătorii belgieni au descoperit că așa-numite ustensile „verzi” – paiele de hârtie – sunt toxice și, prin urmare, potențial mai rele pentru mediu și om decât cele din plastic, potrivit unui nou studiu publicat în revista Food Additives & Contaminants. “Paiele fabricate din materiale pe bază de plante, cum ar fi hârtia și bambusul, sunt adesea promovate ca fiind mai durabile și mai ecologice decât cele fabricate din plastic”, a declarat Thimo Groffen, Ph.D., autor al studiului și om de știință de mediu la Universitatea din Anvers, relatează New York Post. “Cu toate acestea, prezența PFAS [substanțe pe bază de poli- și perfluoroalchil cunoscute sub numele de “substanțe chimice pentru totdeauna”, deoarece durează mult timp înainte de a se descompune] în aceste paie înseamnă că acest lucru nu este neapărat adevărat.” Paiele din plastic au fost înlocuite cu cele din hârtie Noua cercetare vine în urma mai multor inițiative aplicate de numeroase orașe din SUA, inclusiv New York, și lanțuri de restaurante pentru a interzice paiele din plastic de unică folosință compuse din polipropilenă și polistiren, care durează sute de ani pentru a se descompune și sunt legate de probleme de sănătate, de la probleme hepatice la malformații congenitale. “Timpul lor a venit și a trecut. Cred că ar trebui să scăpăm de paiele de plastic”, a declarat primarul New York, de Blasio, în 2018, după ce Consiliul Local a introdus o propunere de a interzice restaurantelor și barurilor să distribuie recipiente de plastic.

Între timp, țări precum Belgia și Marea Britanie au renunțat deja la aceste instrumente în favoarea presupuselor alternative pe bază de plante ecologice. Cum a decurs studiul? Cu toate acestea, potrivit noii lucrări de cercetare, acesta este un “argument de paie” total – deoarece aceste presupuse sifoane care economisesc mediul sunt potențial pline de mai multe PFAS decât versiunea “malefică” din plastic. Pentru a deduce această teorie, cercetătorii au analizat concentrațiile de PFA a 39 de mărci de paie, care erau compuse din cinci materiale: hârtie, bambus, sticlă, oțel inoxidabil și plastic.

Ei au descoperit că paiele de hârtie erau cele mai umplute cu PFA, cu 90% din paiele de hârtie care conțineau substanțele chimice. Între timp, paiele de bambus – o altă alternativă verde foarte apreciată – s-au clasat pe locul al doilea cu 80%, urmate de 75% paie de plastic, 40% paie de sticlă și niciunul în paiele de oțel. Ca să nu mai vorbim de faptul că unele dintre aceste așa-numite paie “100% reciclabile” sunt de fapt orice altceva, scrie sursa citată. Nu este clar cum aceste substanțe – care au fost folosite încă din anii 1940 pentru a respinge apa și grăsimea din orice, de la vase de gătit la covoare – au ajuns în paie, deși prezența lor în fiecare marcă sugerează că au fost adăugate intenționat, noteză studiul. Efecte pe termen lung Din fericire, concentrațiile scăzute de PFAS, cum ar fi cantitățile ingerate din utilizarea paielor, sunt puțin probabil să prezinte riscuri grave pentru sănătate. Cu toate acestea, studiile pe animale sugerează că o acumulare a acestor substanțe chimice în timp ar putea provoca o serie de efecte secundare îngrozitoare, inclusiv leziuni hepatice, un sistem imunitar slăbit, bebeluși subponderali și chiar moartea sugarilor. Din păcate, efectele pe termen lung asupra oamenilor nu sunt încă cunoscute, deoarece testele pe animale au fost efectuate cu niveluri mai ridicate de PFA.

