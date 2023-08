Palatul Versailles – ce trebuie să știi despre celebrul obiectiv turistic de lângă Paris

Obiectiv care atrage anual milioane de turiști, Chateau de Versailles (denumirea în limba franceză a Palatului Versailles) este un castel celebru care a fost reședința regilor Franței în principal în perioada 1682 – 1789.

Ludovic al XIV-lea , Ludovic al XV-lea și Ludovic al XVI-lea și-au legat domnia de acest palat impresionant localizat în orașul Versailles, practic la periferia capitalei Paris.

În anul 1837, Palatul Versailles a devenit primul muzeu de istorie al Franței. Acum, actualul obiectiv turistic este un reper național al Franței, unul dintre remarcabilele monumente ale țării. Până să ajungă însă la statutul de castel, a fost o simplă cabană de vânătoare și un refugiu privat pentru Ludovic al XIII-lea și familia sa, în prima parte a secolului al XVII-lea.

Pe acel amplasament s-a construit un complex extravagant, un castel grandios înconjurat de grădini în stil franțuzesc și britanic. Arhitecți renumiți din acea perioadă precum Jules Hardouin-Mansart, Robert de Cotte și Louis Le Va și-au pus amprenta pe acest edificiu care glorifica regalitatea. Grădini simetrice cu fântâni ornamentale și o mulțime de detalii au fost realizate cu însemnătate clară, simbolistica punând în valoare puterea regelui.

Vremuri tulburi într-un context istoric zbuciumat

Palatul Versailles a fost aproape distrus în urma Revoluției Franceze. Dacă Napoleon Bonaparte a ignorat în mare parte construcția de lângă Paris, Louis-Philippe (Ludovic-Filip d’Orléans) a realizat unele modificări majore. Devenit muzeu, palatul a început să găzduiască o colecție masivă de picturi și sculpturi – mii de opere de artă , multe nefiind însă incluse în oferta de vizionare pentru public.

În timpul asedierii Parisului din 1870 – 1871, armata germană a ocupat Palatul Versailles, iar William I al Prusiei a fost încoronat împărat în Sala Oglinzilor. Ulterior, în scurta perioadă în care Versailles a fost capitala oficială a Franței, camerele parlamentare au fost găzduite chiar de către prestigiosul palat. Sala Oglinzilor a fost locația aleasă și pentru semnarea tratatului dintre forțele combatante după Primul Război Mondial. Multe alte repere istorice importante pentru soarta Europei și a lumii în general sunt legate de Palatul Versailles.

Palatul Versailles astăzi, ca obiectiv turistic

Palatul și grădinile de la Versailles au intrat în patrimoniul mondial UNESCO în anul 1979. Statul francez a accelerat în ultima perioadă investițiile, alocând sute de milioane de euro pentru reparații și întreținere. Există numeroase zone celebre în acest complex, una dintre acestea fiind mai sus amintita Sală a Oglinzilor. Această încăpere este faimoasă pentru că are 357 de oglinzi, reprezentând o capodoperă arhitecturală.

Fără să mai vorbim despre sutele de filme în care a apărut, Palatul Versailles a determinat și apariția unor jocuri video inspirate de complexul de lângă Paris. În 1997 a fost lansat Versailles 1685, un joc video de aventură 3D, iar în 2001 a apărut jocul video Versailles II: Testament of the King, pentru Microsoft Windows și PlayStation 2. În plus, în 2014, producătorul de sloturi EGT (Amusnet Interactive) a lansat jocul Versailles Gold, unul din cele mai populare jocuri ca la aparate de pe internet.

Cum să vizitezi Palatul Versailles

Dacă ajungi în Paris, cel mai probabil vei include și Palatul Versailles în lista cu obiective turistice. Versailles este localizat la 16 kilometri de Capitala Franței, deci practic în zona metropolitană. Poți ajunge cu mașina, taxi, autobuz sau chiar tren. Evident, cel mai ieftin și practic este să folosești transportul în comun. Trenurile circulă de la Paris Montparnasse la Versailles Chantiers și de la Paris Saint Lazare la Versailles Rive-Droite, iar autobuzul RATP 171 de la stația de metrou Pont de Sèvres la Versailles. Este indicat să cauți mereu informații actualizate în acest sens pe Google Maps și alte surse updatate corect.

Pentru a evita să stai la coadă, cel mai simplu este să cumperi online bilete de acces în complex. Există mai multe website-uri care vând astfel de tichete. Pe en.chateauversailles.fr , website-ul oficial al complexului turistic, se găsesc informații complete și se poate rezerva un moment pentru vizitare, realizându-se și plata intrării.

Palatul Versailles se poate vizita pe toată durata anului, în orice sezon putându-se descoperi o imagine diferită a celebrelor grădini din incinta complexului. Desigur, primăvara și vara, când temperaturile sunt mai ridicate și vegetația se dezvoltă la punctul maxim, o vizită la Palatul Versailles oferă amintiri cu totul memorabile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!