Papa Francisc, ”profund îngrijorat” de incendiile din Grecia și cere o reînnoire a eforturilor de apărare a mediului împotriva modificărilor climatice

Vineri, 28 iulie, Papa Francisc se declară ”profund îngrijorat” de incendiile din Grecia şi cere o reînnoire a eforturilor de apărare a mediului împotriva modificărilor climatice, relatează News.

”Papa Francisc este profund îngrijorat de ameninţările la adresa vieţii şi pagubele cauzate de numeroase incendii în diverse regiuni ale Greciei şi din alte părţi, cauzate de valuri de căldură care lovesc numeroase ţări europene”, îi scrie, în numele Papei, numărul doi de la Vatican, cardinalul Pietro Parolin, preşedintelui Conferinţei Episcopale elene, Petros Stefanou.

Pope Francis sends a telegram to the president of the Bishops’ Conference of Greece offering his prayers for the recent fires there and praying for action to combat the climate crisis “for the sake of future generations” pic.twitter.com/fSeZRTTfXg

— Christopher White (@cwwhiteNCR) July 28, 2023