Parada de 9 Mai de la Moscova se va desfășura fără echipament militar

Rusia nu va desfășura echipament militar anul acesta pentru parada militară de 9 Mai din Piața Roșie de la Moscova, care comemorează victoria sovietică asupra Germaniei naziste, a anunțat Ministerul Apărării, citat de AFP.

Data de 9 Mai, în Rusia ziua capitulării Germaniei, este comemorată anual cu mari demonstrații de forță în toată țara.

Anul acesta, mai multe școli militare, corpurile de cadeți, „precum și coloana de echipament militar nu vor participa la paradă (…) din cauza situației operaționale actuale”, a anunțat ministerul marți seara pe Telegram.

Parada ar urma să includă reprezentanți din toate ramurile forțelor armate și videoclipuri care arată personal militar „îndeplinind sarcini în domeniul operațiunilor speciale militare”, o referință la războiul din Ucraina, a precizat aceasta.

O demonstrație de acrobație aeriană este în continuare prevăzută.

„În timpul părții aeriene a paradei, aeronave ale patrulelor acrobatice ruse vor survola Piața Roșie și, la finalul paradei, piloții avioanelor de luptă Su-25 vor colora cerul Moscovei în culorile drapelului Federației Ruse”, conform ministerului.

Anul trecut, aproximativ 20 de lideri străini, inclusiv președintele chinez Xi Jinping, au participat la comemorările de la Moscova care au marcat cea de-a 80-a aniversare a victoriei asupra Germaniei naziste, care au inclus o paradă deosebit de importantă.

Aproximativ 11.000 de soldați, tancuri T-90, rachete Iskander şi drone – o premieră – au participat la paradă. Impunătoarea rachetă balistică intercontinentală Yars a fost de asemenea expusă în Piața Roșie.

Ofensiva din Ucraina lansată de Moscova în februarie 2022 a intrat în al cincilea an, mobilizând resurse economice importante şi costând viața a sute de mii de oameni.

Eforturile diplomatice de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace sunt la punct mort.