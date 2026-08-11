Parcări pentru 1.500 de mașini la intrările în Chișinău: Pe ce străzi vor fi amenajate

Primăria Capitalei susține că este pe cale de a rezolva ambuteiajele din Chișinău. Autoritățile municipale au început amenajarea a patru parcări, cu o capacitate de 1.500 de mașini, în speranță că cei care vin din afară își vor lăsa mașinile la o margine de oraș pentru a-și continua drumul cu transportul public. De cealaltă parte, experții susțin că în lipsa unei infrastructuri eficiente a transportului public, puțini sunt cei care își vor lăsa mașina pentru o plimbare cu troleibuzul sau autobuzul.

„Prima parcare care este aproape finalizata si va putea fi utilizata de șoferi in câteva zile este pe șoseaua Hîncești sub podul de la Telecentru. Aceasta are o capacitate de 250 de locuri. Aici au fost deja aplicate marcajul rutier și delimitatoarele si urmează a fi instalate indicatoarele.”

„Cea mai mare parcare de captură se amenajează pe Strada Vadul lui Vodă, la intrare, bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Milescu-Spătaru. Aici vor fi amplasate în total peste 520 de locuri de parcare. Muncitorii curăță terenul și îl pregătesc pentru asfaltare. Parcarea va avea câte două intrări și ieșiri, iar în apropiere se va construi o stație noua a transportului public.”

Autoritățile estimează că în urma dării în exploatare traficul din Chișinău se va fluidiza mai ales în orele de vârf.

Șoferii salută ideea, dar nu sunt siguri că și-ar lăsa mașina la intrările în oraș.

„Nu este comod să te oprești, trebuie să te poți deplasa cu mașina prin oraș. Cred că vor fi parcate foarte puține mașini, toți vor să se deplaseze cu mașina acolo unde au nevoie în orice punct din oraș. Nu am să parchez niciodată”.

Experții în domeniul drumurilor și siguranță rutieră susțin că parcările de captură amenajate de autorități nu vor avea succes, iar majoritatea locurilor vor rămâne libere.

„În cazul în care la noi parcarea în zona istorică nu este reglementată și omul poate să parcheze unde dorește fără să îl întrebe cineva e regulamentar sau nu nu o să-și lase mașina niciodată. Lucrurile acestea trebuie să fie interconectate, altfel parcările acestea nu o să fie eficiente. La faza care e aplicată acum strategia mai mult de 10 la sută nu o să fie completate, omul nu are nicio impunere să-și lase mașina acolo”, a declarat expertul în siguranță rutieră, Ilie Bricicaru.

În prima etapă, în total, vor fi amenajate cinci parcări park and ride. Celelalte două sunt situate pe Calea Orheiului din sectorul Râșcani și pe strada Codrilor, dar și Ghidighici din sectorul Buiucani. Bugetul pentru amenajare și construcția celor cinci parcări se ridică la peste 60 de milioane de lei.