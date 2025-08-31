PDLM solicită CEC să să includă partidul în lista formațiunilor admise la parlamentare

Partidul Liberal Democrat (PLDM) a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) o cerere prin care solicită executarea Hotărârii Curții de Apel Centru din 28 august 2025. Despre aceasta a anunțat formațiunea într-un comunicat de presă.

În cererea depusă la CEC, PLDM solicită:

1. Convocarea de urgență a unei ședințe publice a Comisiei;

2. Includerea formațiunii în lista partidelor politice participante la scrutin, prin modificarea anexei la Hotărârea CEC nr. 3651 din 14 iulie 2025;

3. Primirea și înregistrarea dosarului de candidați ai PLDM.

„PLDM reamintește că Agenția Servicii Publice (ASP) a confirmat depunerea în termen a documentelor statutare la 14 iulie 2025, a validat modificările în Registrul de stat la 30 iulie 2025 și a transmis aceste informații oficial către CEC la 1 august 2025. Conform art. 27 lit. g) din Codul electoral, lista partidelor se publică pe baza datelor comunicate de ASP, ceea ce obligă CEC să le valorifice printr-o deliberare efectivă și printr-o hotărâre motivată.

În același timp, PLDM atrage atenția că hotărârea Curții de Apel este executorie, ceea ce presupune punerea ei imediată în aplicare”, se arată în comunicatul partidului.

Pe 28 august, partidul Liberal Democrat din Moldova a câștigat, la Curtea de Apel Centru, procesul împotriva Comisiei Electorale Centrale, care a refuzat să includă formațiunea în lista partidelor ce pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia CA nu este însă definitivă.

Curtea Constituțională (CC) a respins, la începutul acestei săptămâni, sesizarea care vizează Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și înscrierea formațiunii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, decizia urma să fie luată de Curtea de Apel.

La mijlocul lunii august 2025, Partidul Liberal Democrat din Moldova a contestat la Curtea de Apel decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „PLDM va utiliza toate căile legale, naționale și internaționale, pentru a-și apăra dreptul de a participa la alegeri și pentru a obliga instituțiile statului să asigure pluralismul politic în R. Moldova”, se menționează în comunicatul remis de formațiune.