Pensionarii din Moldova, uitați de autorități: pensii insuficiente pentru traiul zilnic

De Ziua Internațională a Persoanelor în Etate, realitatea pentru pensionarii din Republica Moldova rămâne dură. Pensii mici și insuficiente obligă mulți bătrâni să supraviețuiască doar cu ajutorul copiilor sau rudelor apropiate. Aproape jumătate din venitul lor lunar se duce pe cheltuielile cu mâncarea, iar autoritățile nu oferă sprijin concret pentru această categorie vulnerabilă.

Datele statistice arată că peste 616.000 de moldoveni au peste 60 de ani, dintre care majoritatea sunt femei. În ciuda numărului mare și a contribuțiilor lor de-a lungul vieții, politicile sociale rămân insuficiente pentru a le asigura un trai decent.

Pensionarii se confruntă nu doar cu dificultăți financiare, ci și cu probleme legate de sănătate, acces la servicii medicale și mobilitate. În multe cazuri, lipsa suportului instituțional crește dependența de familie și comunitate.

Experții atrag atenția că situația riscă să se agraveze în următorii ani, pe măsură ce populația îmbătrânește, iar pensiile rămân neschimbate sau neadaptate la costul real al vieții. Necesitatea unor reforme reale și urgente în sistemul de protecție socială devine tot mai stringentă.

În loc să fie protejați și respectați pentru contribuția lor, mulți bătrâni sunt lăsați să se descurce singuri într-o societate care uită de cei care au muncit o viață întreagă, subliniind lipsa de prioritizare a problemelor sociale.