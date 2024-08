Pericolul ascuns din ciocolata neagră. Conține metale care provoacă cancer și alte boli, avertizează experții

Ciocolata neagră și produsele similare din cacao sunt contaminate cu plumb și cadmiu, două metale neurotoxice care sunt legate de cancer, boli cronice sau probleme de reproducere și dezvoltare, conform unui nou studiu, după cum informează Protv.

Ciocolata neagră este cunoscută ca fiind bogată în substanțe nutritive vegetale numite flavonoide, antioxidanți și minerale benefice și a fost asociată cu o mai bună sănătate cardiovasculară, performanțe cognitive și mai puține inflamații cronice. Plumb și cadmiu, găsite în ciocolată Studiul a analizat 72 de produse de cacao de consum pentru a determina nivelurile de plumb, cadmiu și arsenic. Comparativ cu studiile anterioare, care au analizat metalele grele din ciocolată pe parcursul unei perioade de timp, ultimul studiu a testat produsele pe o perioadă de opt ani, în 2014, 2016, 2018 și 2020. Testele au fost efectuate de Consumer Labs, o organizație non-profit care oferă teste efectuate de terți asupra produselor de sănătate și nutriție. Acesta a trimis probe la diverse laboratoare pentru a maximiza acuratețea.

Dintre cele șase duzini de produse de ciocolată testate pe parcursul studiului, 43% au depășit nivelul maxim admisibil al dozei de plumb, astfel cum a fost stabilit de propunerea 65 din California, în timp ce 35% au depășit nivelul maxim admisibil al propunerii 65 pentru cadmiu, au constatat cercetătorii. Studiul nu a găsit niveluri semnificative de arsenic. Limitele Prop 65 sunt mai mici decât cele stabilite de guvernul federal. Nivelul maxim admisibil de plumb în bomboanele pentru copii este de 0,1 părți pe milion, conform FDA. Propunerea 65 din California stabilește un standard de siguranță de 0,05 părți pe milion pentru ciocolată, aproximativ jumătate din acest nivel.

Adulții sănătoși care își limitează consumul la cantități mici nu ar trebui să se teamă de consumul de ciocolată, a declarat autorul principal al studiului, Leigh Frame, director executiv al Biroului de Medicină Integrativă și Sănătate de la Universitatea George Washington din Washington, DC. Fiind elemente naturale în scoarța Pământului, plumbul, cadmiul și alte metale grele se găsesc în solul în care sunt cultivate plantele și, prin urmare, nu pot fi evitate. Cu toate acestea, unele terenuri agricole și regiuni conțin niveluri mai toxice decât altele, parțial din cauza utilizării excesive a îngrășămintelor care conțin metale și a poluării industriale continue. Cu toate acestea, în ciuda faptului că cresc pe terenuri cu mai puține pesticide și alte contaminanți, versiunile organice ale ciocolatei negre au avut unele dintre cele mai mari niveluri, conform unui studiu publicat miercuri în revista Frontiers in Nutrition. Echipa de cercetare a examinat numai produsele de ciocolată neagră pură, deoarece acestea conțin cea mai mare cantitate de cacao, partea brută, neprocesată a boabei de cacao. Produsele de tip bomboane sau ciocolată pentru prăjituri cu alte ingrediente au fost excluse. Studiul nu a dezvăluit numele sau producătorii produselor testate „Nivelurile medii de plumb și cadmiu din produsele care conțin cacao din noul studiu sunt egale sau mai mari decât cantitățile medii de plumb și cadmiu descoperite de Administrația americană pentru alimente și medicamente în cele mai contaminate alimente pe care le testează”, a declarat Jane Houlihan, director național pentru știință și sănătate în cadrul Healthy Babies Bright Futures, o coaliție de susținători angajați în reducerea expunerii bebelușilor la substanțe chimice neurotoxice. Ar trebui evitată ciocolata Acest risc de expunere la metale grele crește, cu toate acestea, în cazul în care o persoană are probleme medicale, este gravidă sau are un copil mic, a declarat Tewodros Godebo, profesor asistent de geochimie de mediu la Școala de Sănătate Publică și Medicină Tropicală a Universității Tulane din New Orleans. El este autorul unui studiu realizat în luna iulie care a analizat 155 de probe de ciocolată și a descoperit niveluri mai ridicate de cadmiu, dar puțin plumb în ciocolata neagră. În timp, consumul unor niveluri scăzute de cadmiu poate afecta rinichii. Agenția pentru Protecția Mediului consideră că acest metal este probabil cancerigen pentru om. „Există persoane sensibile, compromise din punct de vedere medical, cum ar fi persoanele cu afecțiuni renale care ar putea să nu fie capabile să elimine eficient metalele din organism. Și, desigur, o femeie însărcinată care protejează copilul in utero ar fi, de asemenea, la un risc mai mare”, a declarat Godebo, care nu a fost implicat în noul studiu. Copiii pot absorbi aproximativ 50% din plumbul ingerat după o masă și până la 100% pe stomacul gol, spun experții. Nu există un nivel sigur de plumb, în special pentru copii, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. „În special, plumbul poate afecta dezvoltarea creierului copiilor, rezultând în reducerea coeficientului de inteligență (IQ), modificări comportamentale, cum ar fi reducerea capacității de atenție și creșterea comportamentului antisocial, și reducerea nivelului de educație”, se arată pe site-ul OMS. Cu toate acestea, pentru adulții sănătoși, analiza de risc a lui Godebo a constatat că nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește alegerea de a se răsfăța din când în când cu o bucățică de ciocolată neagră.

