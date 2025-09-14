Peste un milion de oameni l-au omagiat pe Charlie Kirk la Londra. Elon Musk: „Fie ripostați, fie muriți”

Peste un milion de persoane au participat la al cincilea miting „Unite the Kingdom” organizat de Tommy Robinson pentru a-l onora pe Charlie Kirk, în timp ce peste 2,5 milioane de oameni urmăreau evenimentul în livestream. Maori creștini din Noua Zeelandă au realizat un dans Haka în memoria lui Kirk, iar Elon Musk a transmis un mesaj prin livestream, fiind ulterior felicitat de Robinson pentru contribuția sa.

Elon Musk s-a alăturat mitingului prin livestream, pentru a vorbi cu Tommy Robinson. Musk purta un tricou pe care scria „Ce ar gândi George Orwell?”.

„Cred că este ceva frumos în a fi britanic”, a spus Musk, plângându-se de „eroziunea lentă” a Regatului Unit și de „eșecul guvernului de a proteja copiii de violurile în grup”.

„Oamenii trebuie să fie la conducere, nu o birocrație căreia nu-i pasă… Acesta este un guvern împotriva poporului și nu pentru popor. Este inacceptabil. Guvernul trebuie să protejeze poporul”, a spus Musk.

Musk l-a omagiat pe „prietenul nostru Charlie Kirk”, care a fost „ucis cu sânge rece” săptămâna aceasta. „Stânga este partidul crimelor și al celebrării crimelor!”, a spus fondatorul Tesla și SpaceX.

„Violența vine spre voi”, a avertizat miliardarul. „Fie ripostați, fie muriți”.

La finalul discuției, Tommy a spus încântat: „Mamă, tocmai l-am intervievat pe Elon Musk”.

Alături de el, au mai fost actorul Lawrence Fox, jurnalistul Avi Yemeni din Australia, victima violului și jurnalista Sammy Woodhouse, activistul Liam Tufts, jurnalista olandeză Eva Vlaardingerbroek, actorul irlandez Terry McMahon (Batman Begins), liderul Partidului Popular Danez Morten Messerschmitt, fostul candidat la președinția Franței Éric Zemmour, europarlamentarul german Petr Bystron, liderul Advance UK Ben Habib, cântărețul american Don Keith, europarlamentarul polonez Dominik Tarczynski și candidata la Congresul din Texas Valentina Gomez.

Liderul partidului spaniol Vox, Santiago Abascal, a trimis un mesaj video.

Veteranul afgan Ant Middleton și-a anunțat intenția de a candida la funcția de primar al Londrei în 2028, pentru a-l înlocui pe avocatul Nation of Islam, Sadiq Khan, și a „face Londra din nou sigură”.

Cântărețul american de muzică country Don Keith a interpretat imnul „Star-Spangled Banner”. Apoi, Tommy Robinson a condus mulțimea într-un minut de reculegere pentru Charlie Kirk, urmat de o interpretare la cimpoi a melodiei „Amazing Grace”. Mulțimea a izbucnit în repetate rânduri în scandări de „Charlie! Charlie!”.