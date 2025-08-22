Plin de dosare penale, primarul de Iași se dezice de Ion Ceban

Primarul penal al Iașiului, Mihai Chirica, încearcă să își îmbuneze situația juridică peste Prut prin atacuri josnice la adresa primarului Chișinăului Ion Ceban.

„Interdicția aplicată domnului Ion Ceban, Primarul Municipiului Chișinău, de a intra pe teritoriul Uniunii Europene, evidențiază faptul că ultimele sale luări de poziție trădează o îndepărtare rapidă de valorile europene, valori împărtășite și de România, ca stat membru al Uniunii Europene. Este timpul să strângem rândurile și să contribuim la reconfirmarea traseului pro-european al Republicii Moldova, așa cum a fost stabilit prin Referendumul privind aderarea la U.E. din anul 2024, singura șansă pentru a crește securitatea și nivelul de trai al tuturor cetățenilor Republicii Moldova.Vă asigur de întreaga mea disponibilitate pentru orice proiect menit să aducă beneficii cetățenilor din ambele state și vă transmit cele mai bune gânduri”, a scris primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.