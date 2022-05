Poliția din R. Moldova: Legea privind interzicerea simbolurilor războiului se aplică pe tot teritoriul – UTA Găgăuzia nu este o excepție

Șeful Inspectoratului General de Poliție avertizează că legea privind interzicerea simbolurilor războiului trebuie respectată uniform pe tot teritoriul RM. Viorel Cernăuțeanu spune că polițiștii din toate unitățile administrativ-teritoriale au fost informați despre modul în care este aplicată această lege, iar autonomia găgăuză nu este o excepție.

Șeful IGP spune că la 9 mai, polițiștii vor monitoriza respectarea legii privind interzicerea simbolurilor războiului, iar cetățenii, inclusiv cei din autonomia găgăuză, care nu se vor conforma legii, vor fi sancționați conform Codului Contravențional.

„Poliția va documenta astfel de incidente prin prisma Codului contravențional și nu poate fi vorba despre o altă normă. Poliția este una națională, avem o singură lege și o singură abordare care nu este separată în funcție de anumite teritorii ale Republicii Moldova. Noi am discutat nu doar cu colegii din unitatea administrativ-teritorială găgăuză cum să intervină, am discutat cu marea majoritate a colegilor. Am încercat să mă asigur că polițiștii din teritoriu înțeleg cu exactitate care este principiul acestei legi și este clar pentru toți că articolul din Codul contravențional ce interzice aceste simboluri va fi aplicat uniform de către toți angajații, indiferent că sunt la Ocnița, Cahul sau Chișinău”, a spus Viorel Cernăuțeanu în cadrul unei ediții speciale la postul public de televiziune, citat de IPN.

La 29 aprilie Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat un proiect ce permite „confecționarea, păstrarea și purtarea în autonomia găgăuză a așa numitei panglici a Sf. Gheorghe”. Câteva zile mai târziu, bașcanul Găgăuziei a semnat legea. Deciziile din autonomia găgăuză au loc în contextul în care, Parlamentul Republicii Moldova, a interzis promovarea simbolurilor agresiunii militare ruse printre care panglica bicoloră și literele Z și V, folosite în calitate de semne distinctive ale armatei ruse în războiul din Ucraina.

