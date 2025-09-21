Politicienii moldoveni, pe lista de sancțiuni a Kievului

Președintele Ucraineni, Vladimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care au fost puse în aplicare deciziile Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei privind extinderea sancțiunilor împotriva oficialilor, oamenilor de afaceri și persoanelor implicate în încălcări ale drepturilor omului în Crimeea temporar ocupată, precum și împotriva propagandiștilor și reprezentanților proruși din Republica Moldova.

Printre cei sancționați se numără șase propagandiști, inclusiv Oleksandr Rodzhers, care a negat public existența Ucrainei, a cerut modificarea granițelor țării, a difuzat materiale anti-ucrainene și a justificat agresiunea militară a Rusiei. Lista o include și pe Ekaterina Mizulina, activistă rusă și susținătoare vocală a războiului împotriva Ucrainei.

Kievul a introdus sancțiuni și împotriva a 11 figuri politice și civice din Republica Moldova care promovează narațiuni proruse și justifică agresiunea Moscovei.

Este vorba despre Victoria Furtună, Constantin Starîș, Bogdan Țîrdea, Evghenia Guțul, Dmitri Konstantinov, Vasile Bolea, Ion Mahu, Victor Petrov, Iurie Ciofu, Natalia Parasca și Igor Șornikov.

Măsurile includ blocarea activelor, restricții comerciale și financiare și interdicții de intrare în Ucraina. Sancțiunile se aplică pentru 10 ani, iar în unele cazuri pe termen nelimitat.

Potrivit autorităților ucrainene, această decizie reprezintă un semnal de sprijin pentru cetățenii Republicii Moldova în parcursul lor european.

Un alt decret vizează 66 de persoane și 13 entități juridice, printre care oficiali ai administrației de ocupație din Crimeea, judecători ai Federației Ruse implicați în încălcări ale drepturilor omului și organizații care sprijină eforturile militare ruse. Printre cei incluși se numără Valentina Lavrik, așa-numitul „ministru al educației” din Crimeea ocupată, care implementează standarde educaționale rusești și militarizează procesul de învățământ, precum și judecătorii Vasilii Zlotnikov și Denis Izotenko, responsabili de sentințe represive împotriva locuitorilor din peninsulă.

Autoritățile de la Kiev subliniază că aceste sancțiuni sunt coordonate cu politicile partenerilor internaționali și au drept scop blocarea resurselor ruse, protejarea drepturilor omului în teritoriile ocupate și combaterea propagandei Kremlinului.

Deocamdată, cei vizați nu au venit cu o reacție.