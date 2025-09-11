Polonia închide frontiera cu Belarus: Moldovenii, îndemnați să utilizeze rute alternative pentru călătorie

Ministerul Afacerilor Externe anunță că, începând cu 12 septembrie 2025, autoritățile poloneze vor suspenda traficul prin toate punctele de trecere terestră la frontiera cu Belarus, inclusiv cele feroviare, măsură valabilă pe termen nedeterminat și în ambele sensuri de deplasare.

„Traficul la frontiera cu Belarus va fi suspendat pe termen nedeterminat, prin toate punctele de traversare a frontierei, inclusiv cele feroviare: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz și Terespol-Brest.

Important: Interdicția este aplicabilă pe ambele sensuri de deplasare.

În context, recomandăm utilizarea rutelor alternative și verificarea alertelor de călătorii publicate pe pagina oficială a Poliției de frontieră a Republicii Polone: https://granica.gov.pl. Informația este disponibilă în limba engleză, germană, rusă”, anunță diplomația de la Chișinău.