После пандемии участились случаи заболевания раком. Каковы факторы риска, осложнения и лечение

В Республике Молдова значительно возросло число случаев заболевания раком. В прошлом году врачи диагностировали более 10 000 новых пациентов и зарегистрировали рекордное число госпитализаций. По словам специалистов, ситуация особенно ухудшилась после пандемии, а также из-за того, что жители Молдовы ведут нездоровый образ жизни. Врачи утверждают, что раннее выявление заболевания и приобретение здоровых привычек дают больше шансов на жизнь.

В прошлом году врачи Онкологического института в Кишиневе выявили злокачественные опухоли у 10 167 человек, что почти на 1300 больше, чем в 2021 году. Только в поликлинике больницы было зафиксировано более 230 тыс. приемов у врача и рекордное количество госпитализаций.

Причин развития онкологических заболеваний может быть множество. Факторы риска возникновения онкологических заболеваний зависят от конкретного вида рака. К ним можно отнести генетическую предрасположенность, курение, чрезмерное употребление алкоголя, воздействие вредных химических веществ, ожирение, нездоровая пища, а также воздействие радиации или хронических инфекций.

«Для снижения риска образования рака важно придерживаться здорового образа жизни, в том числе отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. Люди, которые не могут полностью отказаться от сигарет, в дыме которых содержатся токсичные химические вещества, могут снизить риски, выбрав альтернативные варианты, которые доставляют никотин, но не сжигают табак. Важно соблюдать диету, богатую овощами, фруктами и клетчаткой, поддерживать здоровый вес и не подвергаться воздействию токсичных веществ и радиации. Кроме того, необходимо регулярно проходить медосмотры и скрининговые тесты в зависимости от возраста», – считает Думитру Брынза, врач-гистопатолог из Онкологического института Молдовы.

При диагнозе «рак» пациентам назначается несколько видов лечения, в том числе химиотерапия – медицинская процедура, применяемая для лечения и контроля рака и других серьезных заболеваний.

Независимо от вида рака, пациенты должны вести здоровый образ жизни, что является важным фактором в процессе лечения. По мнению специалистов, потеря веса – самая большая проблема, с которой сталкиваются люди с диагнозом «рак», поэтому питание играет важную роль.

«Эта проблема встречается более чем у 50% онкологических больных, причем уже в момент постановки диагноза. Крайне важно не допустить потерю веса. Также важно предупредить побочные реакции на химиотерапевтическое лечение или симптомы, которые могут препятствовать приему пищи, такие как изменение вкуса и обоняния, потеря аппетита, тошнота, рвота, депрессия, тревога. Диеты с низким содержанием белка и калорий – наиболее частая проблема, с которой сталкиваются онкологические больные. Белок и калории очень важны для выздоровления, – утверждает Якоб Локоман, врач-химиотерапевт Онкологического института Молдовы.

Пациентам с ожирением рекомендуется снижение веса, которое должно происходить медленно – 1 кг в неделю – и может быть достигнуто путем сочетания диеты и физических упражнений, специально подобранных для конкретного пациента. Рекомендуется употреблять низкокалорийную пищу, порции высококалорийной пищи должны быть меньше, при этом не допускать чувства голода и лишения, которые оказывают отрицательное психологическое воздействие.

Продолжение курения во время противоопухолевой терапии негативно сказывается как на быстрых, так и на отдаленных результатах лечения. Отказ от курения должен стать неотъемлемым этапом лечения рака во всех онкологических программах.

«Пациентам, которые не могут полностью отказаться от этой вредной привычки, стоит рассмотреть стратегию снижения риска за счет использования альтернативных никотиновых препаратов. По статистике, более 60% курильщиков продолжают курить после постановки диагноза. Поэтому следует сосредоточиться на стратегии снижения риска, т.е. обсудить с пациентом возможность перехода в предоперационный период на альтернативные варианты, но со сниженным или измененным уровнем риска. Благодаря отсутствию горения, содержание угарного газа в бездымных продуктах снижено примерно на 95%, что не вызовет гипоксии в пораженной ткани, и она будет лучше отвечать на лечение», – отметил врач.

Образ жизни пациента может помочь уменьшить побочные эффекты лечения, справиться с осложнениями и способствовать процессу выздоровления.

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