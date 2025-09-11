Președintele AUR: Unirea nu lichidează R. Moldova, ci o salvează

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a reacționat la unele acuzații apărute în spațiul public, potrivit cărora formațiunea ar urmări „lichidarea statului”. Liderul partidului, Boris Volosatîi, a declarat că asemenea afirmații reprezintă minciuni.

„De peste 30 de ani, poporului nostru i se vând iluzii și i se promite că „va fi mai bine”. Rezultatul îl vedem zi de zi: sate pustiite, tineri siliți să plece, bătrâni umiliți cu pensii de mizerie, școli închise, spitale în prag de dispariție și agricultori aduși la faliment. Aceasta este adevărata lichidare a unui stat”, a subliniat Boris Volosatîi.

Acesta a mai menționat că AUR Moldova „nu vine să distrugă, ci să reconstruiască”, afirmând totodată că reunirea cu România este singura cale prin care Republica Moldova „își poate regăsi demnitatea”.

„Unirea nu înseamnă dispariție. Unirea înseamnă libertate, drumuri asfaltate, fonduri europene în fiecare sat, salarii și pensii decente, spitale și școli moderne, siguranță în NATO și locul nostru firesc în Uniunea Europeană. Noi, românii basarabeni, spunem răspicat: Unirea este singura soluție pentru a rupe lanțurile acestei deznădejdi”, a declarat liderul AUR.

În încheiere, Boris Volosatîi a transmis un apel către cetățeni să nu se lase manipulați de campanii de dezinformare: „Unirea nu lichidează Republica Moldova. Unirea o salvează și îi redă demnitatea”.