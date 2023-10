Președintele Franței îl asigură pe liderul de la Kiev de susţinerea sa, în pofida unei ”multiplicări a crizelor”

Preşedintele Franței, Emmanuel Macron, îl asigură pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că revenirea conflictului israeliano-palestinian în centrul atenţiei internaţionale nu afectează susţinerea Uniunii Europene (UE) a Ucrainei, relatează News.ro.

”Multiplicarea crizelor nu va slăbi susţinerea franceză şi europeană a Ucrainei, care va rămâne atât timp cât va fi necesar”, i-a spus liderul francez lui Volodimir Zelenski miercuri, 18 octombrie, într-o convorbire telefonică, anunţă Palatul Elysée.

Cei doi preşedinţi au discutat despre capacităţile militare ale Ucrainei, care aşteaptă o nouă campanie de bombardamente ruseşti în timpul iernii şi despre ”nevoi” odată cu apropierea iernii, au anunţat cele două preşedinţii.

De asemenea, șeful statului ucrainean a subliniat pe X că ţara acordă ”o mare importantă ajutorului militar al Franţei”, care a furnizat tunuri de artilerie de tip Caesar şi a promis rachete cu rază lungă de acţiune de tip Scalp.

During my today’s talks with French President Emmanuel Macron and Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre, we discussed, among other things, the situation in the Middle East.

It's important that our views coincide. The main goal is to avoid further escalation in the region and… pic.twitter.com/VJcyo8SQT2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2023