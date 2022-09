Președintele Parlamentului Turciei le-a spus găgăuzilor din Comrat să învețe limba română și că turcii susțin Ucraina în războiul cu Rusia

Președintele Parlamentului turc, Mustafa Șentop, a efectuat ieri o vizită oficială în Găgăuzia. La Comrat a fost întâmpinat cu pâine și sare, pe ritmuri de cântece și dansuri populare moldovenești și găgăuze, a avut o întrevedere cu conducerea găgăuză și apoi a participat la o ședință prelungită a Adunării Populare.

„Nu poți să faci afaceri și să conduci un stat fără să cunoști limba”

„Turcia a susținut de la bun început cel mai important proiect de lege din 1994 privind statutul special. Turcia, reprezentată atunci de președintele Demirel, a facilitat acest lucru. Acest lucru este foarte important în ceea ce privește păstrarea limbii și culturii fraților noștri care trăiesc aici. Este foarte important să ne păstrăm identitatea, limba și cultura. De aceea, contribuim la diseminarea, îmbogățirea și predarea limbii găgăuze”, a spus politicianul turc.

TIMPUL amintește că majoritatea găgăuzilor sunt rusificați prin educație care se face exclusiv în limba rusă și în mare parte își uită limba.

În același timp, el a remarcat importanța învățării limbii de stat (română – n. red) a Moldovei în Găgăuzia.

„În caz contrar, această entitate autonomă va rămâne izolată. La nivel național, este imposibil să faci afaceri și să participi la gestionarea afacerilor de stat fără să cunoști limba”, a spus Șentop.

„Întotdeauna am spus că susținem Ucraina”

Președintele parlamentului turc, Șentop, a condamnat, în Găgăuzia, invazia rusă în Ucraina. În același timp, autoritățile găgăuze nu au recunoscut niciodată până acum că Rusia a invadat Ucraina și a încălcat dreptul internațional.

„Același lucru este valabil și pentru Ucraina. Am condamnat agresiunea rusă împotriva Ucrainei încă din prima zi. Am spus imediat că a fost un atac ilegal care a încălcat dreptul internațional. Iar noi am spus întotdeauna pe scenele internaționale că susținem Ucraina, suveranitatea, integritatea teritorială și independența sa”, a spus Șentop.

