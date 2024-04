Presupusa amantă a lui Șoșoacă declară război politic cu Diana Șoșoacă

Parcă orice divorț al unor celebrități e searbăd fără un scandal cu amante. Așa că, după acuzații de violență fizică și amestecarea SIE în SOS România, cuplul Șoșoacă a trecut la episodul infidelitatea. Diana Șoșoacă acuză că Silvestru și-ar fi făcut amantă, o blondă focoasă, și că de asta vrea să divorteze de ea.

Confruntată cu acuzațiile care riscă să îi atace demnitatea, blonda a trecut la atac și s-a dezlănțuit la adresa Dianei Șoșoacă, declarând război politic

Dianino Asculta aici, dacă vrei popularitate fă-o pe spinarea numelor tale anterioare, nu pe al meu… Disperata femeie! Partidul Uniunea Familiei Românești , declara război împotriva a impostoarei.., a spus Elena Valentina Cioancă.

Ieri, Silvestru Șoșoacă a izbucnit iar la adresa senatoarei care încă îi e soție

Soțul Dianei Șoșoacă, Silvestru Șoșoacă, a izbucnit la ieșirea din secția de poliție. Acesta a fost dus la audieri după ce brățara electronică montată ca parte a ordinului de supraveghere a făcut sunete în timp ce era în trafic. Acesta a spus că dacă ar ști că nu se face de rușine, i-ar lăsa fostei soții numele care a consacrat-o.

Diana Șoșoacă a acuzat că a fost bătută de soțul ei, motiv pentru care a cerut ordin de restricție

“M-am săturat să fiu pusă la stâlpul infamiei. A luat-o razna, am fost nevoită să solicit emiterea unui ordin de protecție pentru mine și fetița mea de 11 ani care a trăit în teroare alături de acest om. De-a lungul a doi ani m-a amenințat să îmi dau demisia altfel mă va face de râs în fața întregii lumi. Mi-a cerut să demisionez din funcția de senator. Au fost agresiuni fizice, am depus poze, pe el l-am dat afară când s-a năpustit asupra fetiției mele, Tais. Și de fosta soție a divorțat din cauza unor violențe grave. M-a lovit de prea multe ori. Am tăcut fiindcă era lupta împotriva sistemului. Noi eram priviți ca un cuplu model. Totul până la copilul meu. Și fetița a fost luată de gât și ridicată în sus. Pe mine m-a amenințat cu un cuțit”, a spus Șoșoacă la Antena 3.

Silvestru Șoșoacă a acuzat că Diana Șoșoacă l-a înșelat cu Luis Lazarus

Silvestru Șoșoacă și Luis Lazarus au ajuns din amici, dușmani. Legătura lor s-a deteriorat de la momentul în care Silvestru a fost exclus din partidul SOS România de către soția sa. În direct, la antena 3 CNN, Silvestru Șoșoacă a vorbit despre speculațiile care au apărut, potrivit cărora între Lazarus și Diana Șoșoacă ar exista o relație intimă.