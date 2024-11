prețul cafelei explodează pe fondul secetei din Brazilia

Preţul contractelor futures ale cafelei sunt aproape de maximul ultimilor 50 de ani pe bursa de la New York din cauza temerilor unei crize de aprovizionare, scrie FT, citat de Ziarul Financiar. Astfel, preţul cafelei mai scumpe arabica a ajuns la 3,18 dolari per livră (453,6 grame), cel mai ridicat nivel din 1977, după ce preţul cafelei a crescut cu 70% doar în acest an, informează Mediafax. Seceta din Brazilia a creat temeri că recolta din ţara cu cea mai mare producţie va scădea anul viitor, reducând şi mai mult nivelul cantităţilor deja scăzute. Totodată, există şi temerea că Donald Trump va impune tarife la importul de cafea, odată ce se va reîntoarce la Casa Alba în ianuarie.

