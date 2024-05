Primești 1.330 de lei de la stat dacă vei crește acest animal

Statul român oferă subvenții pentru creșterea animalelor. Aceste subvenții depind însă și de felul animalului. În unele cazuri putem să vorbim de sume destul de generoase, în funcție de categoria aleasă. Animalul pentru care primești 1330 de lei de la stat dacă îl crești este chiar bivolul. Toate subvențiile oferite pentru creșterea acestui animal sunt regăsite în Planul Național Strategic 2023-2027.

Trebuie spus faptul că în prim plan sunt bivolițele și laptele pe care acestea îl oferă. Astfel, contează mai mulți factori când vine vorba de suma primită. Iar fermierii pot fi recompensați pe măsură, conform Agro Info. Așa cum prezintă documentul, se oferă 70,24 euro/UVM pentru evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului. De asemenea, se mai oferă alți 38,46 euro/UVM pentru sănătatea ongloanelor, dar și alți 22,13 euro/UVM pentru îmbunătățirea zonei de odihnă. Fermierii pot ajunge să primească între 130 și chiar și peste 240 de euro, adică în jur de 1.330 de lei. Ei trebuie însă să îndeplinească și alte condiții care au ca scop bunăstarea animalului.

Spre exemplu, primești 1330 de lei de la stat dacă animalul are suficient spațiu și stă în condiții bune. Astfel, se oferă 174,04 EURO/UVM pentru creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal. De asemenea, se mai dau alți 18,22 euro/UVM pentru asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă a animalelor, dar și alți 55,53 de euro/UMV pentru asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Carnea de bivol oferă o mulțime de beneficii pentru sănătate În concluzie, o persoană primește în total 247,79 euro/UVM, echivalentul a aproape 1.330 de lei. Deși multă lume este interesată de creșterea bivolilor și a bivolițelor, iată că nu același lucru îl putem spune și despre consumatori. Carnea de bivol nu se vinde atât de bine în România. Deși carnea este sănătoasă, iar laptele e unul deosebit, românii nu se înghesuie când vine vorba de așa ceva. Nutriționiștii explică ce beneficii are laptele de bivoliță. Acesta este bogat în calciu și de asemenea, poate să ofere o protecție puternică împotriva bolilor cardiovasculare. În același timp, carnea de bivol este mai slabă chiar și decât cea de pasăre și are colesterol mic. Chiar și așa, se pare că aceste beneficii nu sunt suficiente pentru ca mai mulți consumatori să fie interesați. „Laptele este de două ori mai gras ca laptele de vacă dar conţine grăsimi bune. Conţine cu 58 la sută mai mult calciu, sunt foarte bune pentru sistem osos, pentru dinţi, previn anemia şi bolile cardiovasculare. Carnea de bivol este de trei ori mai slabă decât carnea de pasăre, are colesterol mai mic, are omega 3 şi omega 6 foarte buni pentru imunitate şi ne ajuta chiar şi la slăbit”, a explicat nutriționistul Diana Chivu, conform stirileprotv.ro.

