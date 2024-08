Profitul net al Grupului BRD a scăzut la 693,65 milioane lei, în primul semestru

În prima jumătate a anului, venitul net bancar al Grupului BRD a crescut cu 5,7% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2023, ridicându-se la 1,968 miliarde lei. Profitul net al Grupului BRD a scăzut la 693,65 milioane lei, la finalul primelor şase luni, de la 767,5 milioane lei în primul semestru din 2023, arată raportul transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

La nivel individual, banca a raportat un venit net bancar de 1,891 miliarde lei, în perioada ianuarie-iunie 2024 (în creştere comparativ cu 1,804 miliarde lei în prima parte a anului 2023). Profitul net al băncii a scăzut la 675,21 milioane lei în primele şase luni ale acestui an, de la 752,14 milioane lei în perioada similară din 2023. “În prima jumătate a anului, BRD a obţinut o performanţă comercială puternică pe toate segmentele de business. Portofoliul nostru de credite a crescut cu +14% în termeni anuali, bazându-se pe o contribuţie puternică atât din partea segmentului companii, cât şi a celui de retail. Am rămas un susţinător activ al IMM-urilor, însoţindu-ne clienţii pentru a-şi îndeplini proiectele diverse, inclusiv prin implicarea în diverse programe guvernamentale de sprijin. Finanţările noi în cadrul IMM Plus au atins 3 miliarde lei în S1 2024, semnificativ peste perioada similară a anului trecut. Creditarea pe segmentul companiilor mari a menţinut, de asemenea, o creştere impresionantă, de 27% în termeni anuali, datorită parteneriatului puternic şi recunoaşterii valorii pe piaţă. Producţia de credite pentru persoane fizice a fost foarte solidă, atingând volume record, de 5,2 miliarde lei (+51% faţă de anul trecut în S1 2024), cu o producţie mai mare atât pentru creditele de consum, cât şi pentru locuinţe, demonstrând orientarea puternică a BRD către client. Până la finalul lunii iunie 2024, finanţările sustenabile cumulate ale BRD pe ultimii 3 ani au ajuns la aproape 1,1 miliarde euro, depăşind deja obiectivul ambiţios de 1 miliard euro, stabilit iniţial pentru finalul anului 2025. Un program de fidelizare, Cashback, a fost adăugat recent în aplicaţia de mobile banking YOU BRD şi a depăşit deja 300.000 de utilizatori în doar o lună de la lansare. Astfel, aplicaţia este în continuă creştere atât în ceea ce priveşte funcţionalităţile, cât şi numărul de utilizatori, care a ajuns la 1,6 milioane la finalul lunii iunie 2024. Toate cele de mai sus s-au tradus într-o performanţă financiară solidă pentru primul semestru al anului 2024, cu un rezultat net de 694 milioane lei şi rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 16%, ce include impactul noii taxe pe cifra de afaceri, în valoare de 62 milioane lei, pentru prima jumătate a anului”, a declarat Maria Rousseva, CEO al BRD Groupe Société Générale. Calitatea portofoliului de credite a rămas solidă în prima jumătate a anului, rata creditelor neperformante (NPL) situându-se în jurul nivelului minim record, ajungând la 2,2% la sfârşitul lunii iunie 2024 (în uşoară creştere de la minimul istoric de 1,9% de la sfârşitul anului 2023), în timp ce gradul de acoperire a creditelor neperformante se află la un nivel confortabil (77,3% în iunie 2024 faţă de 75,9% la sfârşitul anului 2023). Costul net al riscului a înregistrat o alocare netă de provizioane de 90,8 milioane lei în S1 2024, comparativ cu eliberarea netă de provizioane de 5,2 milioane lei în S1 2023, reflectând un nivel mai apropiat de cel caracteristic de-a lungul unui ciclu economic.

Soldul creditelor nete ale Grupului BRD, inclusiv creanţele din leasing, a ajuns la 45 miliarde lei la sfârşitul lunii iunie 2024, reflectând o creştere de două cifre, de +14% in termeni anuali, depăşind performanţa pieţei, determinată în principal de activitatea excelentă pe segmentul corporate, în timp ce creşterea creditării pe segmentul retail a continuat să accelereze. La finalul lunii iunie 2024, volumul cumulat al finanţărilor sustenabile, aferent ultimilor 3 ani, a ajuns la aproape 1,1 miliarde euro, depăşind deja obiectivul de 1 miliard de euro, stabilit iniţial pentru finalul anului 2025.

BRD – Groupe Société Générale îşi defăşoară activitatea printr-o reţea de 389 de unităţi. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii iunie 2024, de 83,6 miliarde lei. BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din Europa. Grupul are 126.000 de angajaţi în 65 de ţări şi 25 de milioane de clienţi în întreaga lume şi este construit pe trei linii de business complementare: Retail banking în Franţa, Global banking şi soluţii pentru investitori, Retail banking internaţional, servicii de mobilitate şi leasing.

