Profitul net al Huawei s-a dublat în 2023. Cu viteza luminii cresc veniturile companiei chineze, în ultimii patru ani

Compania chineză de telecomunicaţii Huawei a declarat vineri că profitul său net pentru 2023 s-a dublat, datorită ofertelor mai bune de produse, relatează CNBC.

Compania a atribuit, de asemenea, profitul mai mare creşterii veniturilor anuale de 9,6%, la 704,2 miliarde de yuani (99,18 miliarde de dolari). Operaţiunile de înaltă calitate şi vânzările unor afaceri ale grupului au contribuit la profitabilitate, potrivit Huawei.

Compania de telecomunicaţii a revenit pe piaţa smartphone-urilor în 2023, cu lansarea liniştită a telefonului Mate 60 Pro în China, la sfârşitul lunii august, potrivit News.ro. Recenziile au indicat că dispozitivul oferă viteze de descărcare asociate cu 5G – datorită unui cip semiconductor avansat. Asta în ciuda restricţiilor impuse de SUA din 2019 privind capacitatea Huawei de a accesa tehnologii de vârf de la furnizori americani.

Profitul net a crescut cu 144,5% faţă de anul anterior, la 87 miliarde de yuani (12 miliarde de dolari) Mate 60 Pro a contribuit la creşterea vânzărilor Huawei în China. În al patrulea trimestru, livrările de smartphone-uri Huawei în ţară au crescut cu 47% faţă de un an în urmă, plasând compania pe locul patru după cota de piaţă, înaintea Xiaomi, potrivit Canalys. Apple s-a menţinut pe primul loc, cu o creştere de 6% anuală a livrărilor, arată datele. Veniturile Huawei au crescut cu 0,9% la 642,3 miliarde de yuani în 2022, deoarece compania şi-a stabilizat afacerile într-un an dificil, după o scădere de peste 28% a vânzărilor în 2021. Profitul net în 2022 a scăzut cu 69%, cea mai mare scădere înregistrată vreodată de companie. Huawei a mai spus vineri că afacerea sa cu soluţii pentru automobile inteligente a înregistrat venituri crescute cu 128,1% faţă de un an în urmă, până la 4,7 miliarde de yuani. Compania vinde software şi alte tehnologii companiilor auto. De asemenea, a încheiat un parteneriat cu un producător auto pentru marca de maşini electrice Aito. Huawei a declarat că afacerile sale cu produse de consu, au înregistrat venituri crescute cu 17,3% faţă de anul precendent, până la 251,5 miliarde de yuani în 2023. TIC a rămas de departe cel mai mare generator de venituri al Huawei, cu venituri de 362 de miliarde de yuani în 2023, în creştere cu 2,3% faţă de un an în urmă. Veniturile din cloud au crescut cu aproape 22% la 55,3 miliarde de yuani.

