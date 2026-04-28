Platformele rusești de cărți electronice și comercianții online au început să adauge avertismente privind conținutul legat de droguri la operele unor autori clasici ruși, printre care Alexandr Pușkin, Nikolai Gogol și Ivan Turgenev, în conformitate cu o nouă lege care interzice așa-numita „propagandă pentru droguri”, a relatat publicația din exil Vyorstka.

Etichetele au apărut pe principalele servicii, inclusiv LitRes, KION Strоки, deținut de MTS, și pe unele liste de produse de pe Ozon, a spus Vyorstka.

Conform legislației care a intrat în vigoare la 1 martie, literatura, filmele, mass-media și conținutul online considerate a promova narcoticele trebuie vândute cu o etichetă de avertizare.

Criticii spun că legea riscă să includă opere canonice ale literaturii ruse și mondiale care conțin chiar și referințe trecătoare la droguri.

Printre operele marcate se numără o colecție de poezii ale lui Pușkin scrise între 1814 și 1836. Povestirile lui Gogol „Nasul”, „Viy” și „Paltonul” au fost, de asemenea, marcate, la fel ca „Asya” și „Părinți și fii” ale lui Turgenev.

Avertismente au fost adăugate și la colecțiile de povestiri pentru copii ale lui Lev Tolstoi, precum și la „Maestrul și Margarita”, „Garda Albă” și „Morfina” de Mihail Bulgakov.

În unele cazuri, etichetarea poate rezulta dintr-o singură mențiune a substanțelor narcotice în text sau dintr-o clasificare automată eronată.

În „Garda Albă”, de exemplu, morfina apare doar ca tratament medical administrat unui personaj rănit, și nu ca substanță consumată în scop recreativ.

Niciuna dintre operele identificate de Vyorstka nu figura pe o listă anterioară de cărți pe care Uniunea Rusă a Cărții o recomandase pentru o astfel de etichetare.

Anterior, legislatorul senior Pavel Krasheninnikov, care conduce comisia Dumei de Stat pentru construcția statului, a declarat că clasicii literari ruși și străini nu vor intra sub incidența legii.

Legislația definește „propaganda drogurilor” ca distribuirea de informații despre producția, depozitarea, transportul și vânzarea de narcotice, locul de unde pot fi obținute, sau prezentarea consumului de droguri ca un comportament atractiv sau acceptabil din punct de vedere social.

Amenzile pentru încălcări variază de la 2.000 de ruble la 1,5 milioane de ruble (26 de dolari până la aproximativ 19.950 de dolari).

Legea impune etichetarea operelor în care narcoticele, substanțele psihotrope sau plantele care conțin droguri sunt considerate „parte integrantă a conceptului artistic justificat de gen”.

Publicațiile lansate înainte de 1 august 1990 sunt scutite de această cerință.