Războaiele pe care Rusia le-a pierdut. Evadări, înfrângeri, și alte gesturi de bunăvoință

Să ne amintim de trei războaie pierdute de Rusia în secolele XIX, XX și XXI și modul în care propaganda a încercat să prezinte înfrângerile ca fiind victorii.

În seara zilei de 19 octombrie 1847, pe una dintre străzile înguste ale Betleemului, episcopul ortodox Serafim și suita sa și un grup de catolici franciscani nu s-au înțeles cu privire la cine ar trebui să cedeze locul cui. Așa cum se întâmplă adesea în Țara Sfântă, s-au folosit rapid pietre și bețe.

Șase ani mai târziu, această ceartă va duce la Războiul Crimeii, cu participarea a patru imperii – rus, britanic, francez și otoman, în care peste 200 de mii de oameni (dintre care peste 140 de mii de ruși) vor muri sau vor muri din cauza rănilor, Sevastopolul va fi distrus, iar mitul invincibilității armatei ruse va primi o lovitură zdrobitoare.

Rușii au cerut Imperiului Otoman, din care Palestina făcea parte la acea vreme, să restituie ortodocșilor cheile de la Biserica Nașterii Domnului din Betleem. Și, de asemenea, pentru a oferi Rusiei protecție pentru milioane de creștini din Imperiul Otoman.

Refuzul de la Sankt Petersburg a fost perceput ca o palmă și a început să se pregătească de război. Aceștia au sperat că monarhiile europene nu vor merge mai departe de o „îngrijorare profundă„.

La 14 iunie 1853, împăratul rus a anunțat în manifestul său începerea unei „operațiuni militare speciale„. Dacă comparăm acest text cu discursul lui Vladimir Putin din 24 februarie 2022, putem observa că retorica nu s-a schimbat în 169 de ani:

„După ce am epuizat toate mijloacele de convingere și, odată cu ele, toate măsurile de satisfacere pașnică a cererilor noastre juste, am găsit necesar să ne mutăm trupele în Principatele Danubiene (Moldova și Țara Românească – n. red) pentru a dovedi Porții (un alt nume al Imperiului Otoman – UP) la ce poate duce persistența ei… Nu căutăm cuceriri: Rusia nu are nevoie de ele. Căutăm satisfacția unui drept just, atât de clar încălcat”.

La acea vreme, două corpuri de armată ale Rusiei, pentru a „satisface cererile juste”, au pornit deja să captureze principatele dunărene – Moldova și Țara Românească, care se aflau sub dominația Imperiului Otoman.

Astfel a început Războiul Crimeii, în care Rusia a trebuit să se confrunte nu numai cu Imperiul Otoman, ci și cu armatele Angliei, Franței și Sardiniei.

Realitatea alternativă: Rusia a câștigat Războiul Crimeii



Rusia nu a reușit să aibă o logistică bună într-un teatru de război imens, nu a reușit să transfere industria pe șine militare, nu a reușit să creeze un avantaj numeric față de inamic, flota sa de navigație era inferioară flotei cu aburi a aliaților.

În cartea sa despre Războiul Crimeii, istoricul britanic Clive Ponting scrie că trupele rusești „erau formate în mare parte din soldați sclavi înarmați, în cel mai bun caz, cu tunuri din secolul al XVIII-lea care trăgeau la un sfert din distanța și la jumătate din viteza tunurilor anglo-franceze„.

Rușilor li s-a spus că „operațiunea specială se desfășoară conform planului” și că „toate obiectivele sale vor fi atinse„, chiar și atunci când a devenit clar că va fi o înfrângere zdrobitoare.

Chiar și „ieșirea negativă la suprafață” a Flotei Mării Negre în golful Sevastopol, în septembrie 1854, a fost prezentată ca un triumf al spiritului rusesc: „După ce au servit patria cu onoare pentru o anumită perioadă, aceste nave s-au îngropat de vii într-un mormânt umed pentru a-și securiza în cele din urmă orașul natal”.

Peste doi ani și jumătate, cât a durat Războiul Crimeii, Nicolae I a murit, iar Alexandru al II-lea a urcat pe tron. A trebuit să accepte termenii umilitori ai tratatului de pace pentru Rusia, printre care se număra interdicția de a menține o flotă militară în Marea Neagră.

Dar a fost greu de înțeles că Rusia a pierdut acest război din manifestul țarist privind Pacea de la Paris din 1856.

„Soarta și drepturile viitoare ale tuturor creștinilor din Orient sunt asigurate. Sultanul îi recunoaște solemn… Rușii! Munca voastră nu a fost în zadar„, i-a asigurat împăratul pe supușii săi.

A existat o altă evaluare a ceea ce s-a întâmplat. Dar era dăunător ca „poporul purtător de Dumnezeu” să știe acest lucru.

„Nenorocirea noastră este că nu putem spune țării că acest război a fost pornit prostește, prin actul lipsit de tact și ilegal de acaparare a principatelor [dunărene], că războiul a fost purtat prost, că țara nu a fost pregătită pentru el, că nu existau arme și obuze, că toate ramurile administrației erau prost organizate, că finanțele noastre erau epuizate, că politica noastră era de mult timp pe o cale greșită și că toate acestea ne-au condus la poziția în care ne aflăm acum”, a împărtășit împărăteasa Maria Alexandrovna cu domnișoara sa de onoare Anna Tiutcheva.

„Nu ne pasă de japonezi, îi vom sparge cu o cărămidă.”

Jumătate de secol mai târziu, Imperiul Rus a călcat pe o nouă greblă – de data aceasta în Orientul Îndepărtat.

„Noul an 1904 a început fortissimo – cu vuietul războiului cu japonezii, care a început brusc, – își amintea artistul rus Alexandru Benois, – Aproape toată lumea l-a tratat cu o frivolitate uimitoare – ca pe o aventură neînsemnată, din care Rusia nu poate ieși decât victorioasă. Gândiți-vă la asta. Japonezii ăștia obraznici, maimuțe cu fața galbenă, s-au urcat brusc pe o asemenea mașinărie cum este vastul stat rus cu o populație de peste o sută de milioane de locuitori”.

Poporul nu a rămas în urma elitei culturale : „Înhamă găinile, tată, mergem la Port Arthur. Japonezii nu ne sunt de folos – îi vom zdrobi cu o cărămidă” – cântau pe străzile orașelor rusești.

„Oamenii veveriță”. Caricatură rusă în timpul războiului cu Japonia



Nimeni nu-și putea imagina că ceva ar putea merge prost în Rusia în „micul război victorios”. Împăratul visa să creeze „Rusia Galbenă” în Manciuria. Armata a susținut că armata japoneză nu reprezenta o amenințare pentru Rusia.

Starea de spirit a început să se schimbe atunci când au început să sosească din Orientul Îndepărtat rapoarte de dezastru unul după altul: capitularea rusească de la Port Arthur, înfrângerea de la Mukden, distrugerea escadrilei rusești în bătălia de la Tsushima, invazia japoneză de la Sakhalin. Totuși, toate acestea nu au împiedicat propaganda să funcționeze.

„Ziarele au scris că victoriile japonezilor pe mare nu sunt surprinzătoare – japonezii sunt marinari înnăscuți; dar acum că războiul s-a mutat pe uscat, situația este cu totul alta. S-a raportat că japonezii nu aveau nici bani, nici oameni, că băieții de șaisprezece ani și bătrânii au fost chemați sub arme. Kuropatkin (ministrul de război – UP) a declarat calm și amenințător că pacea se va încheia doar la Tokyo„, a scris Vikentiy Veresaev într-o serie de eseuri „Despre războiul japonez”.

Iată cum a arătat războiul prin ochii caricaturiștilor ruși



După dezastrul din strâmtoarea Tsushima din mai 1905, în care escadrila rusă a fost distrusă, la o întâlnire la Țarskoye Selo s-a vorbit pentru prima dată despre un „gest de bunăvoință” – un tratat de pace cu Japonia. Dar recunoașterea înfrângerii era exclusă, deoarece Rusia, după cum știe toată lumea, este invincibilă.

– Nu le voi da japonezilor niciun ban. Rusia nu a plătit niciodată contribuții nimănui, – a spus Nicolae al II-lea.

– Dacă trupele japoneze ar intra în Moscova, numai atunci am recunoaște ridicarea firească a problemei contribuției, – i-a făcut ecoul viitorul șef al delegației ruse la discuțiile cu japonezii de la Portsmouth, Serghei Witte.

Apropo, Witte însuși a fost sceptic în privința „victoriei” comandanților ruși și a capacității lor de a câștiga acest război.

„Kuropatkin spunea mereu că va învinge, că nu se va retrage din Mukden, că nu va ceda Port Arthur, iar noi, în ciuda asigurărilor sale, am pierdut mereu bătălii după bătălii, și cum am pierdut – cu ce rușine.

Sunt personal convins că Linevici (succesorul lui Kuropatkin în funcția de comandant-șef în timpul războiului japonez – UP) și Kuropatkin l-au implorat pe Dumnezeu să reușesc să fac pace, pentru că nu aveau decât o singură cale de ieșire – să strige după ce se făcea pacea: „Da, am fost învinși, dar dacă nu s-ar fi încheiat pacea, tot am fi câștigat”, și-a amintit Witte.

În conformitate cu termenii păcii de la Portsmouth, Rusia a pierdut Port Arthur, jumătate din insula Sakhalin și Manciuria. În același timp, datorită eforturilor lui Witte, a reușit să evite plata contribuției.

Iar patrioții ruși au o nouă mantră: Rusia poate fi învinsă nu de un inamic extern, ci de tulburări interne în fața unui inamic extern.

„Ne vom ocupa de acești ceceni în câteva ore.”

La 1 iunie 1996, primul canal al televiziunii ruse a difuzat o altă ediție a programului „Zilele”. Una dintre povești a fost despre asaltul satului cecen Bamut.

Prezentatorul a arătat o ureche umană înfășurată în bereta unuia dintre militarii ruși. ” Este greu să găsești un cercetaș care să nu aibă în buzunarul de la mânecă o ureche cecenă uscată”, a comentat el cu sclipici.

Primul război cecen, desigur, nu a fost numit oficial război, ci „măsuri de restabilire a legii constituționale și a ordinii pe teritoriul Republicii Cecene„. Decretul cu acest nume a fost semnat de președintele de atunci al Rusiei, Boris Elțîn, la 30 noiembrie 1994.

„Dați-mi un detașament de parașutiști și ne vom ocupa de cecenii ăștia în câteva ore”, a declarat ministrul Apărării, Pavel Grachev, cunoscut și sub porecla de „Pașa-Mercedes”, din cauza înclinației sale pentru mașinile de această marcă, achiziționate pe cheltuiala „fondului de locuințe” al Ministerului Apărării.

La 1 decembrie, Rusia a atacat aerodromurile militare din Cecenia, iar trupele terestre ale forțelor armate și trupele interne ale Ministerului Afacerilor Interne au intrat pe teritoriul republicii din Osetia de Nord și Daghestan.

Apoi au avut loc bombardamente și bombardamente asupra centrului orașului Groznîi și o tentativă eșuată de a lua cu asalt capitala cecenă în noaptea de 1 ianuarie 1995. Vehiculele blindate ale „celei de-a doua armate a lumii” ardeau în luptele de stradă. „Invincibilii” urmau planurile orașului din anii 1970. Armata rusă a avut nevoie de doar trei luni pentru a stabili controlul asupra ruinelor din Groznîi.

Centrele de rezistență s-au mutat în regiunile muntoase ale republicii. La începutul lunii august 1996, unitățile cecene s-au întors la Groznîi, cucerind simultan orașele Gudermes și Argun.

La 31 august 1996, Lebed și Maskhadov au semnat acorduri de pace la Khasavyurt, Daghestan. De fapt, a fost o capitulare întârziată a Rusiei. Au fost acordați cinci ani pentru înregistrarea legală a independenței cecene – problema trebuia rezolvată până la 31 decembrie 2001. Bineînțeles, cuvântul „reparații” nu se regăsea în acord, dar, de fapt, era vorba despre ele. Doar că a fost numit altfel – „pregătirea și prezentarea către Guvernul Federației Ruse a programelor de restaurare a complexului socio-economic al Republicii Cecene”.

Comandantul Armatei 58, Heorhiy Troshev, a reamintit: „În Cecenia, un luptător era murdar doar pe dinafară, dar curat pe dinăuntru. Era conștient de el însuși ca apărător al unității și demnității Patriei, dușmanii lui se temeau de el, îi bătea lângă Shatoi, lângă Bamut, lângă Shali, în Groznîi… Își putea ține nasul murdar sus cu mândrie. Iar după ce a fugit din Cecenia, s-a simțit scuipat și dezonorat. Toată lumea râdea de el. „Micuța Cecenia a învins marea Rusie!” – acesta a fost zvonul care a făcut înconjurul lumii”.

Războiul a fost pierdut și a rămas să se desemneze vinovații pentru înfrângere. Cum „soldatul-liberator rus” era dincolo de orice suspiciune, mass-media liberală și… postmodernismul occidental au fost găsiți vinovați.

„Pentru singura dată în istoria națională, guvernul a depins cu adevărat de opinia cetățenilor, parlamentul s-a opus președintelui. Societatea era lipsită de idealuri și se temea foarte mult de sânge. Mass-media „liberă și independentă”, deținută de diverși oligarhi, a reușit să impună cu succes postmodernismul occidental și ura față de propria lor țară în general și față de armata sa în special. Într-o astfel de situație, războaiele nu sunt câștigate, indiferent de starea armatei ” , susținea în 2019 Alexander Khramchikhin, director adjunct al Institutului de Analiză Politică și Militară din Moscova, în articolul său „Războiul pierdut prin propria voință”.

După aceea a urmat cel de-al doilea război cecen. Prețul victoriei Rusiei în acest război este reprezentat de zeci de mii de vieți ale cetățenilor săi și de orașe cecene distruse. Și „tributul” pe care bugetul federal, sub formă de subvenții, încă îl plătește clanului foștilor „militanți și teroriști” Kadîrov, care a trecut în timp util de partea „federalilor”.

În ianuarie 2022, Ramzan Kadîrov a declarat că guvernul rus alocă 300 de miliarde de ruble sub formă de subvenții pentru întreținerea Ceceniei (aproximativ 80% din bugetul republicii). Conform rezultatelor declarației de venituri pentru anul 2020, el însuși a devenit cel mai bogat lider al tuturor regiunilor rusești.

Armata lui Kadîrov a devenit, de fapt, o „legiune străină” în cadrul armatei ruse, iar el însuși este singurul lider al regiunilor rusești care își permite „libertăți” în relațiile cu Moscova.

Niciunul dintre ei nu ar îndrăzni să împiedice Comitetul de anchetă al Federației Ruse să interogheze un martor, așa cum s-a întâmplat cu comandantul companiei din batalionul cecen „Nord” Ruslan Geremeyev, al cărui șofer i-a înmânat ucigașului o armă pentru a-l ucide pe Nemțov. Casa lui Geremeyev s-a transformat apoi într-o fortăreață sub protecția mitralierelor.

Nici unul dintre șefii regiunilor rusești nu s-ar gândi vreodată să afirme că nu va exista mobilizare pe teritoriul care le-a fost încredințat, deoarece anterior au depășit planul de recrutare „cu 254%”.

Și cu atât mai mult să critice conducerea Ministerului Apărării și a Statului Major General pentru „nepotismul armatei” în timpul „operațiunii militare speciale”. Este interesant faptul că un oficial, ale cărui peste 50 de rude dețin funcții înalte în conducerea republicii, vorbește despre nepotism.

La 26 de ani de la lansarea emisiunii „Zilele” cu urechea tăiată a unui cecen, autorul acesteia, Alexander Nevzorov, va deveni un „bun rus” și va fi la fel de talentat în a demasca regimul lui Putin, așa cum obișnuia să poetizeze războiul din Cecenia.

Un pliant dintr-un obuz de propagandă, pe care armata rusă l-a tras asupra orașului Cernihiv și a suburbiilor sale

Iar rușii vor împrăștia obuze pline cu pliante de propagandă din al doilea război cecen deasupra orașelor ucrainene în primăvara anului 2022. „Armele care nu au egal în lume” nu ar trebui să fie pierdute.

Sursa: Pravda.com.ua, traducerea: TIMPUL

