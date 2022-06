Război în Ucraina, ziua 120. „Rusia își propune să transforme fiecare oraș din Donbas într-un Mariupol”

Bombardamentele continuă în regiunea Harkov, în timp ce în estul și sudul Ucrainei se poartă lupte grele, anunță oficialii de la Kiev. Guvernatorul din Lugansk spune că 568 de oameni se mai află în adăposturile fabricii Azot din Severodonețk, însă evacuarea lor este foarte riscantă în acest moment. În paralel, primarul din Mariupol a anunțat că cel puțin 22.000 de civili au fost uciși în orașul-port de bombardamentele rușilor, de la începutul războiului.

Ucraina anunță că a distrus poziții și arme rusești de pe Insula Șerpilor

Armata ucraineană anunță că operațiunile sale împotriva ocupanților ruși de pe Insula Șerpilor continuă, relatează CNN.

Serghei Bratciuk, purtătorul de cuvânt al administrației militare regionale Odesa, scrie pe Telegram armata Kievului ”a lovit un alt sistem de rachete Pantsir” – o armă de apărare aeriană pe care rușii au trimis-o pe Insula Șerpilor din Marea Neagră.

„Există confirmarea din partea armatei a înfrângerii țintelor militare ale garnizoanei ruse temporare. Vorbim de două complexe de rachete și tunuri antiaeriene, de o stație radar, mai multe unități de vehicule și mai mulți militari”, a precizat Bratciuk.

Direcția principală de informații a Ministerului ucrainean al Apărării transmitea miercuri, 22 iunie, că „operațiunea va continua până la eliberarea totală a Insulei Șerpilor”.

Guvernatorul din Dnipropetrovsk acuză Rusia că folosește muniții cu dispersie în regiune

Valentin Reznicenko, guvernatorul din regiunea Dnipropetrovsk din estul Ucrainei, scrie joi dimineață, într-o postare pe Telegram, că forțele ruse au folosit muniție cu dispersie în atacurile care au avut loc noaptea trecută asupra regiunii, relatează The Guardian.

„O nouă noapte cu bombardamente. Inamicul a lovit districtul Krivoi Rog de șase ori, țintind viclean cartierele rezidențiale. Sunt locuințe distruse. Orașul este parțial fără lumină și apă”, a scris guvernatorul.

„Munițiile cu dispersie au rămas pe străzi și în curți după bombardamente. Salvatorii au dus oamenii în locuri în care sunt siguranță. Rog locuitorii să fie atenți. Și în niciun caz nu atingeți obiecte suspecte”, a continuat oficialul local.

The Guardian precizează că informațiile nu au putut fi verificate în mod independent. Munițiile cu dispersie explodează în aer și eliberează bombe mai mici care cad la întâmplare pe o zonă întinsă, punând în pericol civilii. În plus, bombele mici nu se detoneze la impact și rămân o amenințare în anii următori. Peste 120 de țări au semnat un tratat care interzice utilizarea acestor arme, însă nici Rusia și nici Ucraina nu sunt semnatarele documentului.

Stoltenberg: Țările NATO sunt gata să furnizeze arme Ucrainei atât timp cât este necesar

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, vorbește despre o „obligație politică și morală” a aliaților de a nu opri aprovizionarea cu arme a țării afectate de război și spune că statele membre sunt pregătite să sprijine Ucraina cu armament atât cât va fi nevoie, relatează Ukrainska Pravda.

„Cât timp este nevoie, mesajul meu este că trebuie să fim pregătiți pentru un drum lung. Nu pot spune exact cât va dura acest război. Dar le spun doar factorilor de decizie din capitalele NATO că avem obligația politică și morală de a oferi sprijin substanțial pentru o lungă perioadă de timp de acum încolo”, a declarat secretarul general al NATO.

Stoltenberg spune că războiul din Ucraina a început de fapt în 2014, când Rusia a anexat Crimeea și a sprijinit militanții din estul țării.

„Noi, aliații NATO, am fost și trebuie să fim pregătiți în continuare pe termen lung, pentru că nu-i putem permite în niciun fel lui Putin să vadă că este recompensat pentru utilizarea brutală a forței”.

Informații britanice: Forțele ruse pun o presiune tot mai mare pe zona Lisiceansk-Severodonețk

Forțele ruse încă nu au reușit să încercuiască orașul Severodonețk din regiunea Lugansk, însă pun o presiune din ce în ce mai mare pe această zonă și pe orașul geamăn Lisiceansk, potrivit unui nou raport al Ministerului britanic al Apărării, care citează date ale serviciilor de informații de la Londra, relatează The Guardian.

Specialiștii britanici estimează că începând din 19 iunie, forțele ruse au înregistrat un avans de cinci kilometri în zona de sud a orașului Lisiceansk.

„Unele unități ucrainene s-au retras, probabil pentru a nu fi încercuite. Performanța îmbunătățită a Rusiei în acest sector este probabil rezultatul întăririi recente a unităților și al concentrării puternice a focului”, se precizează în raportul citat.

„Forțele ruse pun zona Lisiceansk-Severodonețk sub o presiune din ce în ce mai mare cu acest avans greu în jurul marginilor zonei construite. Cu toate acestea, eforturile de încercuire mai profundă pentru a ocupa vestul regiunii Donețk rămân blocate”.

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/IMlKAZ5Kay

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 June 2022

Guvernator: Ucraina controlează aproximativ 45% din regiunea Donețk

Forțele ucrainene controlează mai puțin de jumătate din regiunea estică Donețk, a anunțat miercuri, 22 iunie, șeful administrației militare regionale Donețk, Pavlo Kirilenko, pentru Radio Svoboda, relatează CNN.

„Forțele armate ale Ucrainei controlează aproximativ 45% din regiunea Donețk, unde au loc în prezent ostilitățile. (…) În consecință, 55% din teritoriu, care este complet distrus, se află sub controlul unor grupuri armate ilegale, sub controlul ocupantului, adică, inclusiv Mariupol și Volnovakha, pe jumătate distruse”, a spus oficialul local, precizând că situația din zonele controlate de Kiev este „foarte dificilă”.

În același timp, șeful militar regional a declarat că peste o sută de orașe și sate din zonele controlate de forțele Kievului nu au alimentare cu gaz sau electricitate.

„112 orașe și sate sunt în acest moment fără electricitate, iar alimentarea cu gaz este absentă din luna aprilie”, a spus oficialul.

„Cei care nu părăsesc Donețk stau de obicei în adăposturi de-a lungul liniei frontului. Oamenii primesc ajutor umanitar și alimente. Dar este și extrem de periculos. Pentru că inamicul folosește artilerie extrem de grea, avioane”, a mai declarat Kirilenko.

„În orașul distrus Avdiivka, de exemplu, nu există nicio clădire scutită de bombardamente. Aproximativ 2.000 de civili mai sunt în oraș chiar acum”.

Forțele ruse au capturat două localități de la sud de Severodonețk și își continuă ofensiva

Trupele ruse au cucerit așezările Loskutivka și Rai-Oleksandrivka, de la sud de orașele gemene Lisiceansk și Severodonețk, aflate în centrul ofensivei rusești în ultimele săptămâni, anunță joi Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de The Guardian.

„Inamicul a capturat așezările Loskutivka și Rai-Oleksandrivka. Efectuează operațiuni de asalt pentru a stabili controlul asupra așezării Sirotine. Se pregătește pentru forțarea râului Siverski Doneț”, se precizează în raportul publicat în dimineața zilei de joi, 23 iunie.

Între timp, forțele ucrainene continuă să apere orașul Severodonețk și așezările din apropiere, Zolote și Vovchoirovka, a precizat guvernatorul din Lugansk, Serghei Haidai.

The General Staff of the Armed Forces of #Ukraine reports that the #Russian occupiers have seized two settlements near #Lysychansk – Loskutivka and Rai-Olexandrivka. pic.twitter.com/CKWqzLxBCj

Zelenski: Rusia își propune să transforme fiecare oraș din Donbas într-un Mariupol

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede că forțele ruse încearcă să distrugă orașele din regiunea estică Donbas la fel cu au făcut-o la Mariupol, orașul-port de la Marea Azov, aflat în sudul țării, relatează The Guardian.

„În Donbas au loc lovituri aeriene și de artilerie masive. Scopul ocupanților în această direcție rămâne același – vor să distrugă întregul Donbas pas cu pas. În întregime. Lisiceansk, Sloviansk, Kramatorsk – își propun să transforme orice oraș în Mariupol. Să-l distrugă complet”, a declarat Zelenski în mesajul său de miercuri noapte.

În acest context, liderul de la Kiev a cerut din nou ca țara sa să primească mai multe arme grele astfel în cât să poată lupta de la egal la egal cu forțele ruse.

„Subliniem în mod repetat accelerarea livrărilor de arme către Ucraina. Este nevoie de paritate pe câmpul de luptă cât mai curând posibil pentru a opri această armată diabolică și a o trimite dincolo de granițele Ucrainei”, a mai spus liderul ucrainean.

Discussed with 🇲🇩 President @sandumaiamd tomorrow’s #EUCO meeting. Looking forward to the EU’s decision on granting candidate status to our states. Agreed on mutual assistance on the path to the #EU .

Comisia Europeană a recomandat vineri, 17 iunie, ca Ucraina și Republica Moldova să primească statutul de candidate pentru aderarea la blocul comunitar. Decizia trebuie să fie luată în unanimitate de statele membre și este așteptată astăzi.

Potrivit European Pravda, se pregătește o vizită a președintei Republicii Moldova la Kiev.

După invazia rusă, Republica Moldova a anunțat că nu va impune sancțiuni economice Moscovei. Totuși, Moldova a introdus mai multe interdicții, dar a făcut-o neoficial, evitând să fie inclusă pe lista rusă a „statelor neprietenoase”.

Un alt subiect sensibil dintre cele două țări este cel al livrării de arme. Aceeași sursă amintește că la începutul războiului, conducerea ucraineană a solicitat guvernului de la Chișinău să-i vândă avioane sovietice de luptă MiG-29, dar a fost refuzată pe motiv că Moldova nu vrea să irite Rusia.

Ulterior, Maia Sandu a declarat că țara sa nu are arme moderne pentru a oferi asistență militară Ucrainei și nici nu poate face acest lucru conform constituției sale.

Experți militari: Forțele ruse ar putea cuceri orașul Lisiceansk în următoarele zile

Trupele ruse ar putea captura orașul Lisiceansk din nord-vestul regiunii Luhansk în următoarele zile, estimează specialiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citați de publicația Ukrainska Pravda.

Rușii ”și-au continuat asaltul la sud de Lisiceansk și probabil că vor captura orașul în zilele următoare, dar este puțin probabil să preia rapid controlul asupra zonei Severodonețk-Lisiceansk”, precizează think thank-ul american.

Conform informațiilor obținute de ISW, sistemele rusești de apărare aeriană din estul Ucrainei limitează eficacitatea dronelor ucrainene, astfel că Forțele Armate ale Kievului au redus operațiunile aeriene la 20-30 de zboruri pe zi.

Cu toate acestea, forțele aeriene ucrainene și dronele armate rămân active în alte zone de război, după ce au efectuat mai multe lovituri cu succes împotriva țintelor ostile din regiunea Herson în ultima săptămână, se precizează într-un raport ISW.

Reinforced #Russian air-defense systems in eastern #Ukraine are limiting the effectiveness of Ukrainian #drones there, but Ukrainian air assets remain active and effective elsewhere.

Read the full report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/8bbOvuHvzI pic.twitter.com/TIxmZVRLot

— ISW (@TheStudyofWar) June 22, 2022