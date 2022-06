Războiul din Ucraina – 8 lecții. Cea mai importantă lecție este și una dintre cele mai vechi: războiul este imprevizibil

„Cu toate că este prea devreme pentru a ghici când se va încheia războiul de agresiune al Rusiei, nu este prea devreme pentru a începe să învățăm din acest conflict. Evoluțiile din Ucraina ne-au forțat deja să punem la îndoială unele dintre presupunerile noastre și să facem din nou cunoștință cu adevăruri mai vechi„, scrie Josephn S. Nye, pentru Project Syndicate.

„Când președintele rus, Vladimir Putin, a ordonat invadarea Ucrainei, pe 24 februarie, el a avut în vedere o capturare rapidă a Kievului și o schimbare a guvernului, analog intervențiilor sovietice de a Budapesta, în 1956 și Praga, în 1968. Dar nu a fost așa. Războiul încă se dezlănțuie și nimeni nu știe când sau cum se va termina.

În timp ce unii observatori au cerut o încetare timpurie a focului, alții au subliniat importanța pedepsirii agresiunii ruse. În cele din urmă, însă, rezultatul va fi determinat de faptele din teren. Deoarece este prea devreme pentru a ghici chiar și când se va termina războiul, unele concluzii sunt evident premature. De exemplu, argumentele potrivit cărora epoca războiului cu tancuri s-a încheiat au fost respinse, deoarece bătălia s-a mutat din suburbiile de nord ale Kievului în câmpiile de est ale Donbasului.

Dar chiar și în această etapă incipientă, există cel puțin opt lecții – unele vechi, altele noi – pe care lumea le învață (sau le reînvață) din războiul din Ucraina.

În primul rând, descurajarea nucleară funcționează, dar depinde mai mult de mize relative decât de capacități. Occidentul a fost descurajat, însă doar până la un punct. Amenințările lui Putin au împiedicat guvernele occidentale să trimită trupe (dar nu și echipamente) în Ucraina. Acest rezultat nu reflectă nicio capacitate nucleară superioară a Rusiei; mai degrabă, reflectă decalajul dintre definiția lui Putin a Ucrainei ca interes național vital și definiția Occidentului a Ucrainei ca un interes important, dar mai puțin vital.

În al doilea rând, interdependența economică nu împiedică războiul. Deși această lecție era recunoscută pe scară largă – în special după izbucnirea Primului Război Mondial între principalii parteneri comerciali ai lumii – ea a fost ignorată de factorii de decizie germani, cum ar fi ex-cancelarul Gerhard Schröder. Guvernul său a crescut importurile și dependența Germaniei de petrolul și gazele rusești, probabil în speranța că ruperea legăturilor comerciale va fi prea costisitoare pentru ambele părți. Dar, deși interdependența economică poate crește costurile războiului, în mod clar nu îl previne.

În al treilea rând, interdependența economică inegală poate fi folosită ca armă de către partea mai puțin dependentă, dar când mizele sunt simetrice, există puțină putere în interdependență. Rusia depinde de veniturile din exporturile sale de energie pentru a-și finanța războiul, dar Europa este prea dependentă de energia rusă pentru a le opri complet. Interdependența energetică este aproximativ simetrică (pe de altă parte, în lumea finanțelor, Rusia este mai vulnerabilă la sancțiunile occidentale, care ar putea dăuna mai mult în timp).

În al patrulea rând, deși sancțiunile pot crește costurile pentru agresori, ele nu determină rezultatele pe termen scurt. Directorul CIA William Burns (fost ambasador al SUA în Rusia) s-ar fi întâlnit cu Putin în noiembrie anul trecut și a avertizat, fără niciun rezultat, că o invazie va declanșa sancțiuni. Putin s-a îndoit că Occidentul ar putea menține unitatea în ceea ce privește sancțiunile (pe de altă parte, președintele chinez, Xi Jinping, i-a oferit doar un sprijin limitat lui Putin, în ciuda faptului că a proclamat o prietenie „fără limite” cu Rusia, poate din cauza preocupărilor sale cu privire la faptul că China se încurcă în sancțiunile secundare ale SUA).

În al cincilea rând, războiul informațional face diferența. După cum a subliniat John Arquilla, de la RAND, în urmă cu două decenii, rezultatele războiului modern depind nu numai de a cui armată câștigă, ci și de „a cui poveste câștigă”. Dezvăluirea atentă de către America a informațiilor despre planurile militare ale Rusiei s-a dovedit destul de eficientă în „pre-desființarea” narațiunilor lui Putin în Europa și a contribuit foarte mult la solidaritatea occidentală atunci când invazia a avut loc așa cum se prevedea.

În al șaselea rând, contează atât puterea hard, cât și cea soft. În timp ce constrângerea învinge persuasiunea pe termen scurt, puterea soft poate face diferența în timp. Puterea smart este capacitatea de a combina puterea hard și cea soft, astfel încât acestea să se întărească, mai degrabă decât să se contrazică reciproc. Putin nu a reușit să facă asta. Brutalitatea Rusiei, în Ucraina, a creat o asemenea repulsie, încât Germania a decis în cele din urmă să suspende gazoductul Nord Stream 2 – un rezultat pe care presiunea SUA de-a lungul mai multor ani nu reușise să-l obțină. În schimb, președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, un fost actor, și-a folosit abilitățile dramatice perfecționate profesional pentru a prezenta un portret atractiv al țării sale, asigurându-și nu doar simpatia, ci și echipamentul militar care este esențial pentru puterea hard.

În al șaptelea rând, capacitatea cibernetică nu este un glonț de argint. Rusia a folosit arme cibernetice pentru a interveni în rețeaua electrică a Ucrainei cel puțin din 2015, iar mulți analiști au prezis un atac cibernetic împotriva infrastructurii și guvernului țării, la începutul invaziei. Cu toate acestea, deși se pare că au avut loc multe atacuri cibernetice în timpul războiului, niciunul nu a dus la rezultate mai ample. Când rețeaua de sateliti Viasat a fost piratată, Zelenski a continuat să comunice cu publicul mondial prin mulți sateliți mici, furnizați de Starlink.

Mai mult, cu pregătire și experiență, apărarea cibernetică ucraineană s-a îmbunătățit. Odată ce războiul a început, armele cinetice au oferit comandanților o mai mare promptitudine, precizie și evaluarea daunelor decât armele cibernetice. Cu armele cibernetice, nu știi întotdeauna dacă un atac a reușit sau a fost ca un petice. Dar cu explozivi, poți vedea impactul și poți evalua mai ușor daunele.

În cele din urmă, cea mai importantă lecție este și una dintre cele mai vechi: războiul este imprevizibil. După cum a scris Shakespeare în urmă cu mai bine de patru secole, este periculos pentru un lider: “cry ‘Havoc!’ and let slip the dogs of war”. Promisiunea unui război scurt este periculos de seducătoare. În august 1914, liderii europeni se așteptau ca trupele „să fie acasă până la Crăciun”. În schimb, au declanșat patru ani de război și patru dintre acești lideri și-au pierdut tronurile. Imediat după invadarea Irakului de către Ameria, în 2003, mulți din Washington au prezis că va fi simplu („Misiune îndeplinită” se putea citi pe bannerul de pe vasul de război în acea lună mai), dar demersul s-a blocat câțiva ani.

Acum, Putin este cel care a lăsat să scape câinii războiului. Încă se pot întoarce împotriva lui. ”