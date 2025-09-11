Recolta de porumb și floarea-soarelui, compromisă. Fermieri: Pierderi uriașe

Seceta din vară a compromis aproape toată recolta de porumb și floarea-soarelui în raioanele Căușeni și Ștefan Vodă. În unele localități, producțiile sunt chiar de zece ori mai mici decât în anii precedenți. „Pierderile sunt uriașe”, spun fermierii, gata să ceară intervenția urgentă a autorităților și declararea situației excepționale.

De pe 162 de hectare de porumb pe care le deține, un agricultor din Căușeni așteaptă să strângă, în cel mai bun caz, doar o tonă la hectar. Dacă în anii trecuți fermierul obținea 6-7 tone, acum, din cauza secetei, recolta de porumb este compromisă.

„Pagube la porumb, avem 320 de hectare de porumb, practic dacă scoatem o tonă din câmpul acesta e minunat. Avem 3.000 de lei la o tonă, investind 12 mii de lei, undeva 2 milioane 700 cred că avem pierderi la porumb. În mod normal, noi am strâns și zece, și 12 tone. În orice caz, la porumb în zona noastră o să ne dezicem de el. Fără irigare noi roade bogate pentru grupa a doua nu putem lua, de-acum sunt 2-3 ani consecutivi în zona această, care din an în an e mai puțină umiditate și mai puțină”, a spus Nicolae Fachira, agricultor din Căușeni.

În ambele raioane, Ștefan Vodă și Căușeni, sunt afectate peste 20 de mii de hectare de porumb și floarea-soarelui.

„Aproape am finalizat recoltarea florii-soarelui care ne-am așteptat că o să ne aducă cel mai bun venit în agricultură, dar anul acesta am recoltat în jur de o tonă. Pagubele la floarea-soarelui undeva ies la 3.000-4.000 de lei la hectar, având la 600, avem numai 2 milioane și 500 numai pagube pe floarea-soarelui. În mod normal noi recoltam 2-3 tone, cel mai rău două tone, de la două până la trei tone, dacă nordul recoltează 3-4, noi în cea mai bună situație avem 2,5 tone, trei tone”, a adăugat agricultorul.

Dacă la Căușeni se așteaptă aproximativ o tonă de porumb la hectar, la Ștefan Vodă situația este și mai gravă. Pe un teren de 300 de hectare, un fermier estimează pe alocuri doar 500-600 kg la hectar sau chiar nimic, față de 5–7 tone, în anii trecuți. Totul din cauza lipsei acute de apă.

„Dacă vorbim de grupa a doua, este un dezastru total atât economic, cât și ecologic. Vorbim despre tot ce se întâmplă în zona aceasta, deci este o insuficiență totală de umiditate. Practic pe raion floarea-soarelui recolta este în jur de 200-400 de kilograme la hectare. Porumbul este inexistent în raionul Ștefan Vodă. Inclusiv nici pe tehnologia no-till practic porumbul nu a rezistat. Unica soluție care o vedem aici pe viitor, fiindcă aceste secete sunt foarte repetitive în zona aceasta, este irigarea”, a relatat Andrei Dânga, agricultor din Ștefan Vodă.

Fermierii din Ștefan Vodă au elaborat un proiect de decizie, care să anunțe situație excepțională în această zonă.

„Marea parte a câmpurilor de floarea-soarelui din această zonă sunt și pregătite fiindcă multe au fost tocate, fiindcă nu era recoltă. Altele s-au strâns o recoltă foarte mică. Nici cheltuielile nu le-am recuperat, nici pe aproape… Asta este. Așteptăm deja rezultate să vedem cu ce vine guvernarea, cu ce susținere”, speră bărbatul.

Reprezentanții Guvernului spun că s-au deplasat la fața locului și monitorizează situația din Căușeni și Ștefan Vodă.

„Ceea ce se întâmplă în această zonă Căușeni și Ștefan Vodă este o situație specială, unde într-adevăr cantitatea de precipitații a fost destul de mică în raport cu cea care a căzut pe întreaga țară. Gradul de afectare variază între 80 și 100 de procente. Odată cu începutul recoltării la floarea-soarelui avem într-adevăr recolte foarte mici în aceste două zone”, a menționat Grigore Baltag, șef al Direcției politici în sectorul vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii.

Grigore Baltag spune că situația este analizată și de comisiile de evaluare a pagubelor pentru constatarea daunelor. După generarea tuturor informațiilor, vor fi luate decizii la nivel de Guvern.