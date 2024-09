recuperare medicală intensivă, după accidente vascular cerebrale (AVC)

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” a devenit, în doar 6 ani, un centru de excelență, cu peste 7500 de pacienți internați și recuperați medical. Spitalul oferă servicii de recuperare medicală intensivă, pentru orice tip de afecțiune, de la cele mai simple intervenții chirurgicale, până la cele mai pesimiste diagnostice, precum tetraparezele spastice.

Aici sunt internați pacienți care au suferit accidente vascular cerebrale (AVC) sau care suferă de orice afecțiuni neurologice și au nevoie de recuperare neurologică. Beneficiază de câte o ședință de kinetoterapie, o ședință de fizioterapie și o ședință de masaj terapeutic pe zi, 7 zile din 7, inclusiv în zilele de sărbătoare. Pacienții care au dificultăți de vorbire, primesc gratuit ședințe de logopedie. ”Când m-am internat aici, mișcam doar ochii, fără să văd. Atât. Am avut un AVC foarte grav, adică total, un AVC al trunchiului cerebral. Am intrat într-un fel de comă de 5 zile și imediat după ce am ieșit din comă, am venit la Spitalul ”Sfântul Sava”, la o săptămână după accident. Singurele care mi-au rămas intacte după accident au fost auzul și creierul mare. În patru luni de tratament aici, sunt un om aproape normal: întâi, m-au învățat să respir, că nu mai știam. M-au băgat pe oxigen și m-au învățat să respir. M-au învățat să înghit, să vorbesc și să văd. Apoi, alte funcții, care țin de noi, tușit, funcții gastrice și așa mai departe”, povestește o pacientă a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”. Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” a fost ridicat de la zero și respectă cele mai exigente standarde europene în materie. Are 118 paturi avizate de Ministerul Sănătății, din care 18 sunt alocate unei secții de monitorizare permanentă a funcțiilor vitale, tip ATI. Toate saloanele sunt dotate cu instalație de oxigen și sistem de monitorizare video, din camera de gardă. Fiecărui pacient îi este alocat un kinetoterapeut responsabil de recuperare. Spitalul este în permanentă legatură cu familia pacientului, și transmit acesteia clipuri video din timpul ședințelor de recuperare efectuate de acesta. ”Noi începem terapiile chiar din prima zi de internare. Regimul intensiv de recuperare pe care noi îl aplicăm, cu mai multe ședințe zilnice de kinetoterapie, fizioterapie și masaj terpaeutic dă rezultate foarte bune. Lucrăm și mental, și spiritual, cu pacienții noștri, deoarece considerăm că aflându-se într-o stare fizică dificilă, le scade încrederea în forțele proprii și în șansele pe care le au în a se reface, de a reveni la viață normală, cât mai aproape de ceea ce au lăsat în urma accidentului sau afecțiunii suferite. La Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” recuperăm și speranțe, nu doar picioare și coloane vertebrale. Vindecăm și suflete, nu doar trupuri inerte”, spune Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului ”Sfântul Sava”, un centru medical de excelență în România, construit de ea și familia sa.

Spitalul ”Sfântul Sava” este specializat în orice tip de recuperare medicală, doar în regim de internare, cu mai multe ședințe zilnice de kinetoterapie, fizioterapie și masaj medical, dar și cu ședințe de psiholgogie și logopedie, în cazul pacienților care au nevoie. În această perioadă, Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” oferă pacienților săi o promoție, astfel: În fiecare zi, o a doua ședință de kinetoterapie este gratuită, pe lângă ședința inclusă în planul de tratament Ședințe gratuite de psihologie sau logopedie, în funcție de afecțiune și necesitate, pe toată durata internării. Spitalul ”Sfântul Sava” acordă servicii medicale de monitorizare permanentă a funcțiilor vitale ale pacienților, în regim de terapie intensivă, în care pacienții pot fi internați la scurt timp după intervențiile chirurgicale, fără riscuri de contaminare cu virusuri sau fungi, precum în spitalele vechi.

Date de contact ale Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”: 0724.021.090 | 0724.338.881 contact@spitalulsfantulsava.ro https://spitalulsfantulsava.ro/ https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/ https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala-neurologica/ https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala-ortopedica/ https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala-post-chirurgicala/ https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

