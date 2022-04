Refugiații din Irpin au povestit cum soldații ruși i-au împușcat. „Au avut ordin să tragă în tot ce se mișcă” / Mărturii cutremurătoare

Masacrele civililor din suburbiile Kievului sunt treptat dezvăluite și documentate pentru investigații suplimentare și urmărirea penală a celor responsabili. Unul dintre episoadele tragediei este împușcarea unui convoi de douăsprezece mașini, care, în timp ce încerca să părăsească orașul Irpin, a fost oprit și împușcat de soldații ruși.

„Pe 6 martie, la ora 8 (dimineața), eu și familia mea, eram opt, am fost evacuați din orașul Irpin prin Stoianka (un sat de cabane de la periferia Irpinului, în drum spre Kiev. ), iar soldații ruși au tras asupra noastră”, spune Ludmila Kunițkaia, în vârstă de 29 de ani, profesor de matematică la o școală tehnică. „Au fost doar douăsprezece mașini împreună cu vecinii lor. Familia mea era în trei mașini. Primele cinci mașini au fost complet împușcate. Nu știam că acolo era un punct de control rusesc.”

Familia numeroasă a Ludmilei a locuit în Irpen, în complexul rezidențial Versailles Park. Până pe 27 februarie, armata rusă se instalate deja într-o parte a Irpinului și de acolo trăgeau în case din altă parte, unde locuia familia Ludmilei. Până atunci, unitățile ucrainene părăsiseră deja Irpenul, pentru a nu conduce bătălii de stradă în oraș, ci pentru a întări apărarea Kievului.

„A fost foarte înfricoșător în Irpen. Au fost bombardamente tot timpul”, continuă Ludmila povestea. „Până pe 6 martie ne-am petrecut cea mai mare parte a timpului în parcarea subterană. Dar apoi a devenit atât de insuportabil încât niște vecini și cu mine am decis să plecăm. Ne-am gândit că va fi mai sigur.”

Coloana de mașini se îndrepta încet spre Kiev, Ludmila conducea în a patra dintre ele cu soțul ei Alexei Ogloblei, mama și rudele soțului ei Elena Dovjenko, 20 de ani, și Veaceslav Gudimov, 22 de ani. În Honda, a treia mașină, conducea vecina Iulia Poleaniciko, 34 de ani, un alt vecin Dmitri Mironenko, 35 de ani, stătea lângă fratele soțului lui Ludmila, Artem Ogloblya, 28 de ani, împreună cu soția sa Tatiana, 32 de ani. În a doua mașină (BMW), șoferul era Sergei Poleaniciko, un vecin. Lângă el stătea soacra lui Ludmilei, Olga Chaika, în vârstă de 58 de ani, iar în spatele lui se afla fiica lui Sergei. Prima mașină, Audi, a fost condusă de vecinul Alexander Zarya, în vârstă de 30 de ani, alături de el era un alt vecin Artem Podkopaev, de 32 de ani, în urmă erau soția lui Artem, Kristina, cu un copil de un an și jumătate.

În satul de cabane Stoianka, unde nu erau ruși cu o zi înainte, convoiul a dat peste un punct de control rusesc.

Rușii au tras fără avertisment

„(Soldații ruși) au început să tragă în noi fără avertisment, aruncând o grenadă sub mașina din față”, spune Lyudmila. – Mama lui Artem (fratele soțului ei) a murit imediat. Glonțul a lovit-o în inimă. Artiom însuși din a treia mașină a fost împușcat în braț, iar un alt glonț l-a lovit deasupra ochiului. Au tras în a doua mașină cu un RPG (lansator de grenade), dar BMW-ul s-a deplasat în lateral, iar explozia s-a produs în fața celei de-a treia mașini, ucigând pe loc la volan pe Yuliya (Poleaniciko).

Eram pe scaunul pasagerului din față în a patra mașină lângă soțul meu, mama stătea în spatele meu. Glonțul a lovit-o în gât. Mama a murit în doar câteva secunde. Un șiroi de sânge a țâșnit din gâtul ei. Glonțul a străpuns o arteră. Tot am încercat să-i dau eșarfa mea pentru a închide cumva rana, dar era prea târziu – sângera prea tare. Era pe moarte și m-am uitat la ea și nu am putut face nimic. Și atunci rușii au început să strige: „Ieșiți din mașină, întindeți-vă la pământ! Dați telefoanele înapoi!“.

În prima mașină, Alexander și Artem au murit pe loc. Soacra Ludmilei a murit pe loc, în a doua mașină. În a treia mașină, Julia a murit la volan. A fost ciuruită de schije de la explozie. Lângă ea, Dmitri Mironenko a fost grav rănit la cap, piept, stomac și braț. Soțul Ludmilei, Alexei, și-a rupt o coastă de pe volan în timpul unei opriri bruște. În spatele lui Alexei în mașina lui Ludmila, Veacheslav Gudimov a fost grav rănit. În a cincea mașină conducea o familie de vecini: un soț și o soție și doi copii mici. Tatăl a fost rănit la braț, fiul la picior, iar soția la spate. Cele șapte mașini rămase au reușit să se întoarcă.

„Am înțeles că mama moare”

Am fost foarte speriată. Am înțeles că mama moare, – continuă Ludmila. „Încă îmi era foarte frică pentru noi, pentru cei care au rămas în viață. În capul meu era un singur gând: ce se va întâmpla în continuare, ce ne vor face? Artem Ogloblia în timpul bombardamentului și-a acoperit soția Tatiana cu trupul și a fost grav rănit. „Stătea întins pe pământ, sângera pe toată fața și țipa de durere”, spune Lyudmila. – Unul dintre soldați a spus că i-a enervat cu țipătul lui, i-a ordonat să tacă, altfel îl împușcă. După aceea, același soldat a tras cu o mitralieră în pământ, la picioarele lui Artyom.

Serghei Poleaniciko nu a crezut că soția sa, Iulia, a murit. Soldații i-au permis să-i examineze cadavrul, după care Serghei a început să devină isteric. Serghei și familia sa au venit la Irpin din regiunea Luhansk în 2014, când acolo a început războiul. A început să strige soldaților: „Nu ne mai salvați. Odată am fugit de acasă. De ce ai venit aici să ne salvezi!” Soldații și-au îndreptat mitralierele spre el.

Abia l-am convins să se calmeze. Fiica lui plângea și implora pentru mama ei. Am mângâiat copiii cât am putut. Soldații i-au împușcat coapsa lui Veaceslav. Sângera. Apoi ne-au aruncat o trusă de prim ajutor, spun ei, ajută-i pe ceilalți singur. Trusa de prim ajutor era aproape goală. „I-am întrebat pe soldați de ce trăgeau în noi”, spune Tatiana Beskorovaeva, soția lui Artiom Oglobli, un coafor din Irpin. – Unul mi-a răspuns că au ordin să tragă în tot ce se mișcă și prezintă pericol. Dar am condus foarte încet. Pe mașini au fost lipite semne „COPII”.

În urma acestor împușcături neprovocate la distanță apropiată, cinci civili – trei femei și doi bărbați – au fost uciși, șase au fost răniți. Soldații ruși au dus femeile, bărbații și copiii capturați într-o căsuță mică cu două etaje, lângă care stăteau un tanc și un transportor blindat, i-au ținut acolo timp de o oră și jumătate, apoi le-au dat trei mașini pe jumătate dărâmate și le-au ordonat să iasă repede. Morții erau aruncați pe marginea drumului și nu aveau voie să-i ia cu ei. Doi răniți grav, Mironenko și Gudimov, care nu se puteau mișca, au plecat cu ei. Apoi au fost predați altor localnici, care i-au dus la spital. Ambii au supraviețuit.

Întreaga familie supraviețuitoare a lui Ludmila se înghesuie acum în mica casă a unchiului ei din satul de vacanță Rujin, lângă Jîtomir. La începutul lunii aprilie, Ludmila mi-a văzut accidental videoclipul pe Facebook cu trupurile mamei și ale soacrei mele. Și-a dat seama că se poate întoarce la Irpin și poate încerca să-i găsească. În Irpen, i s-a spus că toate cadavrele localnicilor morți erau duse la morgă din Boiarka.

Ea și soțul ei au mers la Boiarka. Timp de câteva ore, au deschis aproximativ cincizeci de pungi negre cu cadavre, încercând să găsească rude. Degeaba. Ofițerul mortuar i-a sfătuit să revină a doua zi, când au descărcat un „nou lot de cadavre” dintr-un camion frigorific care era parcat în curte. În cele din urmă, au găsit cadavrele mamei și soacrei Ludmila într-o altă morgă din Kiev. Ludmila nu mai avea puterea să-i identifice. Acest lucru a fost făcut de Artiom cu un cap bandajat și o mână în ghips într-o praștie. Ariyom, sufocat de lacrimi, a început să povestească cum și-a recunoscut mama, al cărei trup zăcea pe stradă de mai bine de o lună, dar a plâns și s-a oprit. „Putem spune că am fost norocoși”, a continuat Lyudmila. – În videoclip, nu departe de trupurile noastre, zăcea cadavrul unui bărbat care a fost puternic ros de câini. Mi-a fost îngrozitor de frică că la fel se va întâmpla cu trupurile mamei și soacrei. Dar Dumnezeu are milă…

Ludmila speră cu adevărat că ucigașii în uniformă militară vor fi în cele din urmă găsiți și puși în judecată, în care este gata să depună mărturie. „Majoritatea armatei ruse purtau măști, cu excepția a doi tineri soldați. Cu siguranță le voi recunoaște dacă le voi vedea”, a adăugat ea.

