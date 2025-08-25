Renato Usatîi, la Ungheni: consolidarea echipei continuă în toată țara!

În raionul Ungheni au fost resetate 12 Organizații Primare ale Partidului Nostru. Președintele partidului, Renato Usatîi, a înmânat personal legitimațiile pentru 125 de membri ai formațiunii, marcând astfel o nouă etapă în consolidarea organizației teritoriale.

„Mulțumim președintelui Partidului Nostru că a ajuns la noi la Ungheni. Avem emoții de bucurie că am devenit membri cu acte în regulă ai Partidului Nostru. Organizația teritorială Ungheni nu vă va dezamăgi”, au declarat participanții la adunarea care a întrunit peste 200 de persoane.

Renato Usatîi le-a mulțumit pentru dorința de a contribui la creșterea partidului și a vorbit despre provocările prin care a trecut formațiunea politică:

„Tot prin ce am trecut din 2014, când prima dată ne-au scos din alegeri parlamentare, și în 2016, la prezidențiale, când au modificat vârsta candidaților, am fost persecutați, dar am trecut prin toate cu bine”.

Renato Usatîi a spus că acum Partidul Nostru este ultima speranță pentru foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova.

„Dacă astăzi noi nu ne unim, nu oprim plecarea celor mai buni specialiști, Republica Moldova, ca țară, va dispărea. Au fost peste 30 de ani cu diferite „principii și valori”, cu guvernări pro-ruse sau pro-occidentale, care au doar distrus. Școlile profesionale și tehnice au fost lichidate, profesorii au plecat, medicii la fel, lucrează ca muncitori peste hotare. Trebuie să facem regulă acasă; altfel, nimeni nu ne va primi nici măcar în anticamera Uniunii Europene. Suntem unica forță politică care merge în aceste alegeri și care nu a fost niciodată la guvernare. Suntem ultima speranță pentru foarte mulți cetățeni!”, a declarat liderul Partidului Nostru.

Sediul Organizației Teritoriale a Partidului Nostru din raionul Ungheni se află pe strada Decebal, nr. 14A, municipiul Ungheni. Telefon de contact: 0 (69) 991 250, e-mail: ungheni@partidulnostru.md