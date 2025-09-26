Rețea cripto de 100 milioane lei, anihilată: cinci persoane arestate în cea mai mare fraudă digitală din Moldova

Autoritățile au anunțat destructurarea unei rețele de fraudă prin criptomonede, responsabilă de un prejudiciu estimat la 100 milioane lei. Ancheta a scos la iveală o schemă complexă, bine organizată, care a funcționat timp de mai multe luni, atrăgând sute de victime prin promisiuni de câștiguri rapide și sigure.

Potrivit datelor prezentate, membrii grupării au folosit portofele digitale anonime, platforme neautorizate de schimb valutar și identități false pentru a ascunde traseul banilor. Operațiunea a avut ramificații atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, fiind coordonată prin canale de comunicare criptate.

În urma perchezițiilor efectuate simultan în mai multe locații, oamenii legii au ridicat laptopuri, telefoane inteligente, portofele hardware și documente contabile care confirmă tranzacțiile ilegale. Cinci persoane au fost arestate preventiv, fiind acuzate de fraudă de proporții și spălare de bani.

Metoda utilizată era una tipică piramidelor financiare: oamenii erau convinși să investească sume considerabile cu promisiunea unor profituri exagerate, iar banii erau transferați în străinătate printr-o rețea complicată de conversii și retrageri.

Experții în securitate cibernetică avertizează că, deși activele digitale reprezintă o inovație în sectorul financiar, lipsa unor reglementări clare și a unei supravegheri eficiente transformă criptomonedele într-un teren fertil pentru activități infracționale.

Cazul ridică întrebări serioase despre nivelul actual de protecție a investitorilor și despre nevoia urgentă de a introduce norme stricte pentru prevenirea fraudelor digitale. Este, de asemenea, un semnal că autoritățile trebuie să își consolideze capacitatea de a investiga și combate criminalitatea cibernetică, care evoluează rapid și depășește granițele naționale.