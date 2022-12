Reţete cosmetice naturale preparate acasă

Cunoscutul cercetator si neurolog David Servan-Schreiber, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer cerebral si a gasit metode de vindecare a scris o carte senzationala, numita „Anticancer” in care vorbeste despre lupta lui cu cancerul. Printre recomandarile facute in cartea sa, una dintre ele se refera tocmai la evitarea produselor cosmetice din comert care contin parabeni si ftalati (dietilhexilphtalate – DEHP si toate care se termina in „phthalate”), extrem de nocivi pentru sanatate.

Parabenii care sunt folositi in produsele cosmetice sunt niste conservanti care ajuta produsul sa ramana valabil o perioada mai lunga de timp. Sunt extrem de controversati, numeroase studii legandu-i de aparitia unor tipuri de cancer. Ce nu trebuie sa aiba crema pe care o folosesti: methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, benzylparaben.

Unt de corp: reteta

Pentru a-ti prepara untul de corp singura ai nevoie de: unt de shea pur incalzit putin la bain marie, ulei de migdale si cateva picaturi de ulei esential. Poti sa-l alegi pe cel de menta care este revigorant pentru corp sau cel de lavanda care asigura o hidratare optima a pielii. In functie de gramajul cremei, vei adauga o cantitate mai mare de unt de shea si o treime ulei de migdale. Se pastreaza intr-un recipient ermetic la frigider.

De asemenea, o alta solutie pentru a-ti hidrata optim pielea este untul de cocos pur care are o aroma incantatoare. Dar, nu numai pielea ta poate sa beneficieze de calitatile emoliente ale untului de cocos. Aplica-l pe par si vei constata rezultatul: stralucire si hidratare, fara sa mai ai probleme cu varfurile casate. De asemenea, atat untul de cocos, cat si uleiul de migdale sunt excelente pentru demachiant si le poti folosi in fiecare seara, ca solutie alternativa naturala la cosmeticele din comert.

Crema exfolianta: reteta

Catifelare si hidratare in acelasi timp. Ai nevoie de: 1 lingura zahar brun/cafea, putina scortisoara, 1 lingurita de cacao pudra si cateva picaturi de ulei de migdale sau unt de shea pur. Se maseaza cu miscari circulare tot corpul, fara sa exerciti o presiune foarte mare pentru a evita inritarea pielii. Foloseste doar apa calduta la dus fara sa te speli cu gel de dus pentru a lasa ingredientele sa-ti hidrateze foarte bine pielea.

Crema-masca antirid: reteta

Nu ai nevoie decat de un avocado si cateva picaturi de ulei de migdale (sau ulei de masline extravirgin presat la rece) si vei obtine o crema antirid naturala. Este mai indicat sa prepari crema in cantitati mici, deoarece in lipsa conservantilor si altor aditivi nu va rezista la fel de mult. Poti sa aplici crema pe toata fata sau sa te concentrezi doar pe zonele cu riduri, sa o lasi sa actioneze 10-15 minute si sa speli tenul cu apa calduta (daca simti nevoia).

Trebuie sa stim ca avocado este foarte bogat in antioxidanti si acizi grasi esentiali care actioneaza in interior, diminuand ridurile. De asemenea, uleiul de migdale este extrem de hidratant.

Crema de maini: reteta

Ai nevoie de: unt de cacao topit la bain marie, ulei de masline, zeama de portocala si cateva picaturi de ulei esential de portocala. Se amesteca ingredientele foarte bine si se lasa la frigider intr-un recipient ermetic pentru ca untul de cacao devine solid si vei obtine o crema de maini hidratanta.

