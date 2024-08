Potrivit unui comunicat al organizației, în 2023, din cele 897 de decese înregistrate la copiii sub un an, 372 sunt în mediul urban și 525 în mediul rural, unde accesul la servicii medicale în perioada sarcinii și în primul an de viață al copilului este îngreunat. Studiul de impact al proiectului de sănătate timpurie „Primul pas spre sănătate” realizat de Salvați Copiii România arată că dotarea cabinetelor medicale din zone defavorizate a dus la o creștere semnificativă a prezentării la medic a femeilor gravide și a copiilor de până la 5 ani. Astfel, s-a constatat o creștere cu 19% a numărului de femei gravide care s-au prezentat la control în perioada prenatală, o creștere cu 21% a numărului de consultații, de aproape patru ori mai mult decât media națională, dar și o creștere cu 20% a numărului de copii de până la 5 ani care s-au prezentat la cabinetul medical în ultimul an.

Reprezentanții organizației arată că 73% dintre medicii de familie declară o creștere a numărului de consultații cu caracter preventiv, 83% dintre medici apreciază că în ultimul an a crescut numărul de femei gravide care apelează la serviciile medicului de familie, iar 92% dintre pacientele intervievate au remarcat o îmbunătățire a serviciilor medicale din cabinetul medical din localitate. Mortalitatea infantilă, cu 40% mai mare în mediul rural decât în cel urban „România rămâne țara unor disparități majore între regiuni și mai ales între rural și urban, iar aceste disparități se cuantifică direct în starea de sănătate și în șansa la o viață sănătoasă a copiilor și a mamelor. Un copil care vine pe lume într-un mediu social vulnerabil are acces limitat la monitorizare medicală de calitate și poate dezvolta afecțiuni care, nediagnosticate și tratate la timp, vor avea consecințe dramatice. De aceea, noi ne concentrăm eforturile în astfel de comunități”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Reprezentanții organizației mai arată că, potrivit datelor INS pentru 2023, pe segmentul medicinei primare cele mai multe cabinete de medicină de familie au funcționat în mediul urban, respectiv 6.200 de cabinete, fată de 4.100 de cabinete în mediul rural. Unui cabinet de medicină de familie i-au revenit, în mediul rural, de 1,4 ori mai mulți locuitori, comparativ cu un cabinet din mediul urban. De asemenea, conform Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, 320 din 2.862 de localități din mediul rural nu au medic de familie, iar 34,7% dintre adolescentele sub 15 ani nu au beneficiat de control medical în sarcină, procent dublu raportat la populația generală. Echipa Salvați Copiii România, susținută de specialiști locali (medici de familie, asistenți sociali, mediatori sanitari), a creat din 2010 o rețea de incluziune socială și combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local, astfel ajutând la creșterea accesului la servicii sustenabile și de calitate pentru mame, gravide, gravide minore și copii până în 5 ani. Până în prezent, Salvați Copiii România a lucrat în 20 de județe, în 70 de comunități rurale defavorizate, cu 100.000 de mame, gravide și copii până în 5 ani.

