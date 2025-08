Rusia a reactivat sistemul ”Dead Hand”, după ce Trump a mutat submarinele nucleare: Din perioada Războiului Rece nu a mai fost activ

Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite crescut din nou. Donald Trump a anunțat că a „ordonat” trimiterea a două submarine nucleare, fără a specifica locația exactă a acestora. Această decizie vine în urma unor comentarii pe care președintele american le-a descris drept „idioate și incendiare” ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev, scrie Lepoint.fr.

În fața reporterilor, Donald Trump și-a justificat decizia spunând că „Medvedev a vorbit despre nuclear”. „Când se vorbește despre nuclear, trebuie să fii pregătit”, a adăugat el. Joi, 31 iulie, fostul președinte rus a făcut într-adevăr referire la „faimoasa mână moartă” într-o postare pe Telegram, însoțită de un emoticon batjocoritor.

O ripostă nucleară automată

Făcând aluzie la „mâna moartă”, Dmitri Medvedev reînvie amintiri din războiul rece dintre Statele Unite și Rusia. Acest nume este cel al un sistem de ripostă nucleară conceput de Uniunea Sovietică în anii 1980. Numit și Perimetr sau Dead Hand /Mâna Moartă/, acest sistem automatizat permite un răspuns automat al arsenalului nuclear dacă comunicațiile cu militarii responsabili s-ar întrerupe.

Mai clar, „mâna moartă” ar fi capabilă să preia controlul pentru a lansa rachete nucleare asupra unei țări inamice în cazul unui atac nuclear asupra Moscovei. Prezentată de Kremlin ca o armă miraculoasă, aceasta permite Rusiei să spere să-i descurajeze pe cei care ar vrea s-o atace. Potrivit Fundației pentru Cercetări Strategice, sistemul ar fi de fapt „semiautomat”, deoarece în cazul „nefuncționării rețelei de comunicații cu autoritatea de comandă”, decizia de a lansa Perimetr ar reveni totuși „unui grup dedicat de ofițeri într-o locație securizată”.

Aceste amenințări nucleare dintre Rusia și Statele Unite vin pe fondul unei înăspriri a tonului Washingtonului față de Kremlin în ceea ce privește războiul din Ucraina. În ce-l privește, Dmitri Medvedev estimase că „fiecare nou ultimatum emis este o amenințare și un pas către război” între cele două națiuni.

8 august, noul termen limită

Noul termen limită stabilit de Trump pentru Rusia pentru a negocia un armistiţiu cu Ucraina este 8 august. El a reconfirmat că, dacă nu se va ajunge la un acord, va impune sancţiuni, deşi a admis că Putin se pricepe destul de bine la sancţiuni şi „ştie cum să le evite”.

Trump a preluat preşedinţia cu obiectivul principal de a pune capăt războiului din Ucraina, lucru pe care credea că l-a stabilit cu Putin de trei ori. „Vorbesc mult cu Putin şi cred că am avut o conversaţie excelentă. Apoi mă întorc acasă şi văd că a fost aruncată o bombă în Kiev şi în alte oraşe, ucigând oameni. Spun: ştii, tocmai am avut această conversaţie excelentă cu el şi părea că vom ajunge la un acord. Am crezut că am rezolvat problema de trei ori. Poate că el vrea să încerce să ia totul, dar cred că va fi foarte greu pentru el”, a comentat Trump.

Trump a fost întrebat şi dacă părerea lui despre Putin s-a schimbat în ultimele luni. „Este evident că este un om dur, aşa că în acest sens nu s-a schimbat nimic. Dar sunt surprins. Am avut numeroase discuţii bune în care am fi putut pune capăt acestei situaţii şi, dintr-o dată, au început să cadă bombe”, a mărturisit Trump în interviul pentru Newsmax, unul dintre canalele preferate ale dreptei ultraconservatoare americane.

Interviul a fost acordat după ce vineri, mai devreme, Trump anunţase pe reţeaua sa Truth Social că a ordonat poziţionarea a două submarine nucleare în regiuni „potrivite”, ca răspuns la ameninţările fostului preşedinte rus Dmitri Medvedev.

Preluând postarea lui Trump de pe Truth Social, influentul senator republican Lindsey Graham, un susţinător al Ucrainei, i-a avertizat pe ruşi într-o postare pe X: „Către prietenii mei din Rusia: Preşedintele Trump doreşte pace, nu conflict. Totuşi, vă rog să înţelegeţi că el nu este Obama, nu este Biden şi trebuie luat în serios. Vă supraestimaţi puterea”.