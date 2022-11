Rusia a transferat în secret 140 de milioane de euro și arme occidentale către Iran în schimbul dronelor

Un avion militar rusesc a livrat în secret 140 de milioane de euro Iranului în schimbul dronelor. Acest lucru a fost raportat de postul de televiziune britanic Sky News, citând o sursă din cadrul serviciilor de informații occidentale. Potrivit acestor rapoarte, partea rusă a predat Iranului banii livrați de avionul de transport Il-76 pe aeroportul din Teheran la 20 august. În plus, arme americane și britanice confiscate în Ucraina, inclusiv sisteme antitanc NLAW și Javelin și sisteme MANPADS Stinger, au fost predate Iranului.

Astfel, partea rusă a plătit pentru livrarea primului lot de 160 de drone iraniene. Acest lot includea 100 de drone kamikaze Shahed-136 și șase UAV-uri mari Mohajer-6.

Potrivit unei surse Sky News, în ultimele zile, între Teheran și Moscova a fost încheiat un alt acord pentru achiziționarea unui UAV în valoare de 200 de milioane de euro.

La 8 noiembrie, serviciile de informații ucrainene au raportat că Iranul a furnizat dronele sale Rusiei încă de la începutul războiului din Ucraina. Acest lucru este evidențiat de detaliile dronelor, care au fost fabricate mai târziu de 24 februarie 2022.

„Elicea pentru dronă Mohajer-6 a fost fabricată abia în luna februarie a acestui an. Abia acum a fost realizat. Și a fost nevoie de timp și pentru a ajunge în Federația Rusă. Așa că au fost livrate în acest an”, explică un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării.

Drona iraniană Mohajer este asamblată din piese produse în diferite țări, cele mai multe dintre ele în SUA. Drona are, de asemenea, un motor austriac și o cameră japoneză. „Nu am găsit aici niciun element rusesc. Unul dintre elemente are o inscripție în farsi (persana modernă are statut de limbă oficială în Iran, Afganistan, Tadjikistan)”, a declarat un oficial al serviciilor de informații.

Rusia bombardează în mod regulat Ucraina cu rachete iraniene Shahed-136, deghizându-le în propriile drone Geran-2, denumite în mod intern. Între timp, atât Rusia, cât și Iranul neagă că ar fi furnizat dronele. Pentru a dovedi că erau iranieni, Ucraina a invitat experți ONU. Cu toate acestea, Federația Rusă a început să șantajeze ONU pentru a respinge „înțelegerea cu grânele” în cazul în care experții organizației decid să examineze dronele. În octombrie, președintele israelian Itzhak Herzog a arătat oficialilor americani fotografii care confirmă utilizarea de către Rusia a Shahed-136 în războiul din Ucraina. El a comparat fotografii ale motoarelor de muniție iraniene și ale dronelor doborâte în Ucraina – acestea păreau a fi similare.

La 5 noiembrie, Iranul a recunoscut pentru prima dată că a furnizat drone Rusiei, dar ministrul iranian de externe Hossein Amir Abdollahian a declarat că dronele au fost furnizate în număr mic și cu câteva luni înainte de război.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!