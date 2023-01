Rusia anunță oficial noua ofensivă în Zaporojie. Kremlinul susține că în timpul asaltului a cucerit „mai multe linii şi poziţii avantajoase”

Armata rusă a anunţat sâmbătă, 21 ianuarie, că a lansat o operaţiune ofensivă în Zaporojie, regiunea din sud-estul Ucrainei pe care teoretic Moscova a anexat-o ilegal în luna septembrie anul trecut, dar pe care practic nu o controlează în totalitate.

Ministerul rus al Apărării susţine că în timpul asaltului a cucerit ”mai multe linii şi poziţii avantajoase”.

