Rușii aruncă în luptă arme de ultimă generație

Aceasta este o rachetă de croazieră hipersonică, care este încă în stadiu de dezvoltare și testare în Rusia. Este conceput pentru a lovi navele inamice echipate cu sisteme de apărare aeriană.

„Zirkon” este lansat de la lansatoare verticale 3S-14 de pe nave de război, submarine și de la lansatoare mobile de rachete de coastă.

Citând propriile surse, Defense Express scrie că „fragmentarea rachetei este destul de severă și acest lucru face identificarea acesteia mult mai dificilă” și subliniază că Rusia nu a demonstrat public racheta Zirkon.

Kyiv was hit today by a new 3M22 Zirkon missile

This is a hypersonic cruise missile, which is still at the stage of development and testing in Russia. It is designed to hit enemy ships equipped with air defense systems.

“Zirkon” is launched from vertical launchers 3S-14 on… pic.twitter.com/0U77kK68m1

— NEXTA (@nexta_tv) February 7, 2024