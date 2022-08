Rușii zdrobesc cu artileria două ”fortărețe” ucrainene. Zelenski: La Piski și Avdiivka este un iad. Nu poate fi descris în cuvinte

Rușii au decis cel mai probabil să atace oraşul Avdiivka frontal dinspre teritoriu ocupat al regiunii Donețk, fără să mai aștepte ca forțele ucrainene să se retragă din pozițiile lor defensive pregătite în urma planurilor de încercuire ale forțelor ruse în nord-estul orașului, relatează Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War) în cea mai recentă analiză despre situația de pe frontul din Ucraina. Zelenski spune că situația din Avdiivka și Peski, două ”fortărețe” ucrainene din afara oraşului Donețk, este un iad care ”nu poate fi descris în cuvinte”. Rușii nu au putut trece prin această linie de apărare la începutul războiului, dar acum o zdrobesc cu artilerie. Oleksii Arestovici, consilierul lui Zelenski, susține că în zonă ”ajutorul a sosit deja, iar acum vom corecta puțin situația de acolo”.

Așa numita Republica Populară Donețk (DNR) și surse sponsorizate de Kremlin au publicat marți imagini care sugerează că forțele ruse au împins forțele ucrainene din pozițiile ocupate de acestea în jurul puțului de ventilație al minei de cărbune Butivka, la sud-vest de Avdiivka. Forțele ucrainene au ocupat poziții aici încă din 2015. Locul este cea mai apropiată poziție ucraineană de orașul Donețk și un avanpost defensiv cheie pentru Avdiivka. Cel mai probabil forțele ruse au cucerit zona, având în vedere informațiile vagi ale Statului Major ucrainean despre progresele rusești ”parțiale” reușite în regiune, scrie ISW.

Rușii continuă și atacurile asupra orașului Piski, situat la vest de Avdiivka, și cel mai probabil vor încerca să ocupe autostrada E50 care leagă cele două așezări. Anterior, rușii au încercat să atace pe la nord-est de Avdiivka, dar nu au făcut progrese semnificative de luni de zile pe acea direcție.

Ziarul Izvestia, susținut de Kremlin, a publicat imagini din zona minei de la Butivka, indicând cel mai probabil că forțele ucrainene s-au retras de aici. Canalul pro-rus de Telegram Svarschiki a susținut anterior că forțele ruse i-au împins pe ucraineni din pozițiile lor pe 31 iulie.

Jurnalistul rus Leonid Ragozin a relatat pe Twitter că bloggeri militari, propagandişti ruşi, au scris pe canalele de Telegram pe 1 iulie că ruşii au intrat în oraşul Soledar şi că în prezent luptele sunt în desfășurare la fabrica KNAUF din Soledar, în apropiere de Bakhmut. Potrivit acestuia, un alt propagandist rus de război Yury Kotenok deplânge pe Telegram un deficit acut de forță de luptă pe frontul din Donbas. El spune că Rusia are suficientă putere de foc, dar nu are destui soldați de infanterie pentru a curăța pozițiile inamice. Batalioanele au jumătate din dimensiunea lor normală, spune acesta.

Potrivit ISW, rușii au efectuat atacuri la sol la nord-vest de Slaviansk de-a lungul graniței Harkov-Donețk. Statul Major ucrainean a raportat că trupele ruse au încercat o misiune de recunoaștere în forță lângă Dovhenke și Dolyna, la 25 și, respectiv, 20 km nord-vest de Slaviansk. Forțele ruse au continuat să bombardeze așezările din zonă: Kurulka, Dolyna, Barvinkove, Adamivka, Krasnopillya și Mazanivka.

Pe 2 august, forțele ruse au efectuat un asalt la est de Siversk. Statul Major ucrainean a raportat un atac fără succes în Ivano-Darivka, la aproximativ 5 km sud-est de Siversk. Trupele ruse au continuat lovituri aeriene și de artilerie în apropierea Siverskului.

Rușii au făcut progrese la sud-est de Bakhmut

Rușii au făcut progrese la sud-est de Bakhmut, au continuat atacurile terestre la nord-est și sud-est de oraș. Aviația rusă a crescut intensitatea atacurilor aeriene. Forțele ruse au continuat să bombardeze orașul Bakhmut și așezările din jur. Statul Major ucrainean a declarat că rușii au reușit un ”succes parțial” de-a lungul liniei Vidrozhennya-Kodema, la aproximativ 20 km sud-est de Bakhmut, dar nu au avut succes în jurul localităților Roty, Vershyna, Klynove și Travneve și la nord-est de Bakhmut în jurul localităților Volodymyrivka și Yakovlivka.

Zelenski: Luptele de la Pisky și Avdiivka sunt un iad. Incă nu putem sparge complet avantajul armatei ruse în artilerie și forță de luptă

Președintele Volodimir Zelenski a numit în discursul său de marți seară luptele din orașele Pisky și Avdiivka, din regiunea Donețk un ”iad”, care nu poate fi descris în cuvinte.

”Cuvântul HIMARS a devenit aproape sinonim cu cuvântul dreptate pentru țara noastră, iar forțele de apărare ucrainene vor face totul pentru ca invadatorii să sufere în fiecare săptămână pierderi din ce în ce mai dureroase grație acestor sisteme foarte eficiente.

Da, într-adevăr, încă nu putem sparge complet avantajul armatei ruse în artilerie și forță de luptă, iar acest lucru se simte în lupte, în special în Donbas – Pisky, Avdiyivka și alte localități. E pur și simplu iadul. Nici măcar nu poate fi descris în cuvinte.

Fiecare ucrainean ar trebui să fie mereu recunoscător soldaților noștri care apără pozițiile ucrainene acolo, în ciuda superiorității de foc semnificative a teroriștilor. În fiecare zi diplomații noștri și toți ceilalți reprezentanți ai statului nostru fac tot posibilul și imposibilul pentru a obține pentru Ucraina armele care vor ajuta în cele din urmă la oprirea acestei hoarde și pentru a-i convinge pe toți cei care încă mai au îndoieli cu privire la trimiterea lor”, a spus Zelenski potrivit contului său de Telegram.

Niciun progres major în Harkov

Rușii au desfășurat fără succes mai multe operațiuni ofensive de-a lungul axei orașului Harkov pe 2 august. Potrivit Statului major ucrainean forțele ruse s-au retras după ce au încercat să avanseze de la Ternova la Bayrak, la 48 km nord-est de orașul Harkov și Dementiivka, la 67 km nord de orașul Harkov.

Rușii mută soldați pe fronturi de teama unui contraatac în Herson

Forțele ruse au lansat pe 1 și 2 august două atacuri în nordul Oblastului Herson, încercând să împiedice cel mai probabil forțele ucrainene să avanseze în pozițiile ocupate. Oficialii militari ucraineni au raportat că forțele ruse au lansat un atac nereușit asupra Trydolyubivka (la sud de granița Herson-Dnipropetrovsk) și au eșuat o operațiune de recunoaștere în forță la Bilohirka, situată pe malul vestic al râului Inguleț. Șeful Administrației Oblastului Herson, Dmytro Burtiy, a declarat că forțele ucrainene au eliberat pe 2 august alte șapte localități pe care nu le-a numit.

Rușii continuă să transfere trupe în sudul Ucrainei de pe alte axe de luptă. Reprezentantul Direcției Generale de Informații Militare (GUR), Vadym Skibitsky, a raportat că un grup tactic de batalion format din forțe rusești aeropurtate a sosit în Crimeea și va fi trimis în prima linie. Forțele ruse redistribuie trupe din regiunea Donețk în teritoriile ocupate din regiunea Herson, iar acest batalion va sprijini eforturile Rusiei de a suprima contraofensivele ucrainene în regiune.

Skibitsky a adăugat că forțele ruse extind sistemele de apărare aeriană în Crimeea și regrupează forțele în direcțiile Zaporojie și Oblastul Herson, ceea ce arată că forțele ruse intenționează să-și apere pozițiile în fața contraofensivelor ucrainene pe întreaga axă de sud. Cu toate acestea, Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a remarcat că nu au existat modificări în componența forțelor ruse din regiunea Herson pe 2 august.

Forțele ucrainene au continuat să tintească liniile terestre de comunicație și pozițiile rusești din regiunea Herson, creând condiții pentru o contraofensivă în regiune. Imagini geolocalizate au arătat că forțele ucrainene au lovit depozitele de muniții rusești în Arkhanhel’s’ke și Starosillya și pe malul estic al râului Inguleț. Ucrainenii au mai lovit poziții rusești în Soldatske (la aproximativ 30 km nord-vest de orașul Herson) cu muniție de tip loitering Phoenix Ghost furnizată de SUA. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a raportat că aviația ucraineană a lovit și trei puncte cheie rusești în Oleksandrivka și Maksymivka

Rușii recrutează, dar schimbă sistemul de plată

Acasă, rușii formează noi batalioane de voluntari în regiunile Novosibirsk, Saratov, Ulyanovsk și Kurgan, dar soldații își primesc banii mai târziu. În Republica Bashkortostan, de exemplu, recruții primesc un bonus de înrolare de 200.000 de ruble (aproximativ 3.300 dolari), dar fondurile sunt înghețate până la 90 de zile după înrolare. Recruții vor primi și plăți zilnice de 2.000 de ruble (aproximativ 32 dolari), dar la sfârșitul fiecărei luni. 40 de militari din batalionul de voluntari Chuvash ”Atal” s-au plâns că nu au primit bonusurile de înrolare promise și plățile după perioada de antrenament.

