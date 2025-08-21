„Să-și ceară scuze”. Declarația lui Radu Marian care i-a înfuriat pe agricultori: „Este deconectat de realitățile țării”

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a afirmat în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV, că este mai profitabil să exporți servicii IT decât mere, ceea ce i-a înfuriat pe fermieri. „Cerem deputatului să își retragă declarațiile și să ceară scuze celor peste 1,5 milioane locuitori pentru care agricultura reprezintă pilonul de supraviețuire”, a scris Asociația „Forța Fermierilor” pe rețele.

„Noi ne mutăm încet spre o economie în care exporturile de servicii contează mai mult. Nu avem resurse naturale, nu avem foarte multe resurse umane și trebuie să dezvoltăm produse care au valoare adăugată, cu o profitabilitate mai mare. Este mai bine să exporți servicii IT decât, de exemplu, mere”, a precizat oficialul.

Chiar dacă deputatul a dat un exemplu, declarația i-a indignat pe agricultori, aceștia solicitând scuze din partea oficialului.

„Deputatul PAS Radu Marian a demonstrat încă o dată cât de deconectat este de realitățile economice și sociale ale țării prin declarația sa scandaloasă că „Moldova mai bine să exporte servicii IT decât mere”. Această afirmație nu doar că insultă sute de mii de fermieri moldoveni, dar demonstrează o ignoranță profundă asupra importanței strategice a agriculturii pentru Republica Moldova.

Agricultura hrănește familii, nu doar piețe. Peste 155.000 de persoane muncesc în agricultură din cele 854.000 forța de muncă ocupată totală a țării. Iar ei la rândul lor susțin supraviețuirea în mediul rural a peste 1,5 milioane locuitori din mediul rural.

Agricultura nu produce doar „mere”. Sectorul agricol moldovenesc asigură: securitatea alimentară națională pentru 2,6 milioane de cetățeni, independența strategică față de importuri de produse alimentare de bază, autosuficiența în cereale, legume, fructe și produse animale, Rezerva strategică în situații de criză sau conflict.

Spre deosebire de sectorul IT, care poate fi relocat oricând în alte țări cu impozite mai mici sau condiții mai avantajoase, agricultura este legată inseparabil de teritoriul național și nu poate fi relocată în altă parte.

Agricultura moldovenească reprezintă fundamentul economic solid al țării și baza pentru dezvoltarea altor sectoare strategice precum industria de procesare, transporturile, serviciile și comerțul.

Comparația absurdă IT VS. Agricultura este una total deplasată și iresponsabilă, iar așa persoane care împărtășesc această idee pentru Republica Moldova trebuie interziși în funcția de demnitari de stat.

Ambele sectoare pot și trebuie să se dezvolte simultan, IT-ul poate servi agriculturii prin digitalizare și automatizare, iar Agricultura oferă stabilitate economică pentru dezvoltarea IT-ului

Cerem deputatului Radu Marian să își retragă declarațiile și să ceară scuze celor peste 1,5 milioane locuitori pentru care agricultura reprezintă pilonul de supraviețuire.

Îi reamintim că un parlamentar trebuie să reprezinte interesele tuturor cetățenilor, nu să marginalizeze sectoarele economice vitale pentru țară”, a menționat Asociația, într-o postare.